全聯春節福袋 保時捷尬特斯拉

全聯春節福袋頭獎超狂！繼去年祭出市價388萬的「MASERATI」瑪莎拉蒂後，今年破天荒推出頭獎投票活動，有市值354萬的「Porsche保時捷Cayenne」與市值333萬元「Tesla特斯拉Model X」，讓消費者上全聯官方Instagram投票，自己決定要抽哪一台，不僅結合社群玩出福袋新梗，且預料又將創下零售通路福袋頭獎最大手筆紀錄，再掀討論話題及搶購熱潮。

全聯大年初一開賣的春節福袋，幾乎連年秒殺，單店最快紀錄2分鐘就完銷，關鍵就在於獎項內容夠殺。除了2020年的「MASERATI」外，2019年頭獎是市價332萬的Porsche保時捷豪華休旅車；2018年是9999純金打造的「黃金福利熊」，價值360萬；2017年頭獎是320萬特斯拉Tesla電動車，相較其他零售通路最大獎多為百萬汽車，全聯福袋吸引力相當高。

全聯表示，今年將推出12萬個限量福袋，有200元、1,200元兩種價格，除了有機會抽頭獎名車外，還有22名「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動機車（市值74,980元），以及餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎項，總獎項超過200名，也再創下全聯福袋獎項史上最高紀錄。

全聯牛年福袋將於2月12日大年初一，早上9點在全台門市開賣。據全聯介紹，「生肖福袋」售價200元，可享一次抽獎機會，全台限量10萬袋；而「萬國福箱」則使用市價5,280元的萬國通路20吋四輪登機箱承裝，售價1,200元，可享六次抽獎機會，全台限量2萬台（金／銀各1萬台）。

全聯指出，兩種福袋除了可抽獎外，福袋內含超過十樣食品、用品及文創品，有衛生紙、衛生棉、營養保健品、零食、飲料，還有福利熊牛年紅包袋、2021福利熊漫畫本、新春大禮包等，光內容物總價值就超過900元。其中，新春大禮包更囊括食衣住行育樂超過40家品牌優惠，最高可省下超過一萬元。至於眾所矚目的頭獎到底是哪一台名車，1月19日將正式揭曉。