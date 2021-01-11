年後跳槽夢幻企業揭曉 這家公司七連霸

年後轉職潮湧現！yes123求職網11日發布最新調查，高達九成三（92.6％）的上班族透露，牛年農曆年後想跳槽，而最新的「夢幻」跳槽企業名單也出爐，依照yes123的分類，「傳統產業」前三名是台灣高鐵、台塑集團、中鋼；「高科技產業」前三名是台積電、中華電信、鴻海；「金融產業」前三名是國泰金、富邦金、中信金。

yes123表示，綜觀三大產業排行榜，「台灣高鐵」是繼2019年後，再次於「傳統產業」組取得第一名；另外「國泰金」也是繼2019年後，再度重返「金融產業」組首位；至於台灣經濟「護國神山」之一的「台積電」，則是「高科技產業」組夢幻跳槽名單的七連霸。

yes123也公布完整的「夢幻」跳槽企業名單，單以「傳統產業」來看，在可複選狀況下，上班族最嚮往進入的前五名，分別是「台灣高鐵」（32％）、「台塑集團」（30.8％）、「中鋼」（29.8％），以及「統一集團」（27.6％）、「誠品」（26.6％）；六到十名分別是「長榮集團」（25.6％）、「中華航空」（24.3％）、「遠東集團」（19.1％），以及「裕隆集團」（18.1％）、「王品集團」（17.1％）。

「高科技產業」方面，在可複選狀況下，上班族最嚮往進入的前五名，分別是「台積電」（47.6％）、「中華電信」（41.9％）、「鴻海」（32.6％），以及「華碩」（24.2％）、「大立光」（22.8％）；至於六到十名分別是「聯發科」（19.4％）、「台灣大哥大」（18.4％）、「日月光」（14.3％），以及「聯電」（13.3％）、「台達電」（11.7％）。

「金融產業」部分，在可複選狀況下，上班族最嚮往進入的前五名，分別是「國泰金」（31.8％）、「富邦金」（30.8％）、「中信金」（29.8％），以及「玉山金」（28.7％）、「臺灣金控」（20.3％）；至於六到十名分別是「兆豐金」（19.2％）、「台新金」（17.6％）、「合庫金」（16.5％），以及「第一金」（15.5％）、「元大金」（12％）。

上述調查時間為2020年12月24日到2021年1月4日，由yes123以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員（已畢或役畢、免役），有效問卷共1,233份。

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