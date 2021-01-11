92%上班族年後想跳槽 5大理想行業出爐

年後轉職潮提前發酵！yes123求職網11日發布最新調查指出，高達九成三（92.6％）的上班族透露，在牛年農曆年後「會想換工作」，該比例不但高於去年的91.8％，更續創12年以來新高。其中，更有高達七成一（70.8％）的上班族，已經付諸行動開始找工作！

至於想換工作的主因，yes123調查，在可複選狀況下，前五名依序是：「不滿意薪水」（57.7％）、「沒有升遷機會」（41.2％）、「覺得現在的公司發展沒前景」（33.1％），以及「公司福利不好」（30.3％）、「不喜歡現有的工作內容」（28.9％）。

此外，yes123調查顯示，年後換工作最想進入的前五大行業，在可複選狀況下，分別是：「科技資訊」（33.5％）、「餐飲住宿與休閒旅遊」（32.4％）、「傳統製造業」（28.9％），以及「金融保險與會計統計」（23.3％）、「批發零售與貿易」（22％）。

yes123指出，除了薪資考量及行業偏好以外，外商企業也成為另一項跳槽指標！此次調查就顯示，在年後想換工作的人當中，有高達八成七（87.1％）的人考慮到外商公司上班，並且希望月薪能比現在領的平均高出4,426元。在可複選狀況下，最優先考慮進入「美商」（80％），其次為「日商」（53.5％）。

上述調查時間為2020年12月24日到2021年1月4日，由yes123以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員（已畢或役畢、免役），有效問卷共1,233份。

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