擴內需救工具機 政院第二波釋19億商機

新台幣匯率一路走升，工具機公會理事長許文憲籲請政府擴大工具機內需。對此，政院官員表示，去年11月行政院拍板投入30億元更新大專院校、技術型高中機械系教學設備，預計採購2,200台工具機，第一輪招標僅決標10餘億元，近期內將啟動第二輪招標，釋出剩餘19億元商機，協助工具機業挺住。

財經高層建議出口廠商可以調高報價因應，因為亞幣都在升值，只要我新台幣匯率升值幅度不高於亞鄰國家，廠商因應目前匯率價位還可支撐，且仍有競爭力，政府也會加速執行第二波工具機擴大內需額度。

許文憲日前指出，因應新台幣升值態勢，工具機業者要自救對新台幣匯率進行風險管理；而公會對政府「唯一請求」是擴大內需，協助業者度過眼前難關。政院官員強調，去年30億元採購經費尚未執行完畢，今年可以繼續執行。

受中美貿易戰及新冠疫情衝擊，國內工具機業者去年苦無訂單，叫苦連天，業者預期最壞狀況到今年6月工具機產業景氣都不會好，甚至恐有1/3面臨倒閉，提出擴大工具機內需訴求；行政院副院長沈榮津因此召集教育部、經濟部協商之後，決定釋出30億元「工具機實習設備採購案」，擴大內需。

採購案由教育部、經濟部協助大專校院及技術型高中設有機械相關系科推動教學設備更新，包括56所大專校院及70所技術型高中，計畫經費約30億元，包含教育部公務預算7億元及經濟部紓困振興預算23億元，採購品項為11類65項設備，估購買約2,200台工具機。

第一輪採購去年10月30日決標，包括採購立式中心、車床、銑床、磨床、放電加工機及沖床等機台，吸引121家工具機業者投標，許多業界老闆親自坐鎮。

官員說，採購由工業局委託台銀以共同供應契約方式辦理，考量有部分品項因學校認為無適合廠商而無購置意願，教育部及工業局將會同工具機公會、學校代表等單位研商規格後，辦理第二輪採購，近期正在簽報公文當中。

政院官員說，工具機自去年底谷底逐漸復甦，部分大廠預期2021年景氣好轉，恢復下長單，以上銀為例，農曆年前訂單滿載，訂單能見度看到第二季，部分廠商也有接單復甦跡象。