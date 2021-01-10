紡纖廠好苦 停產、轉型求生

中美貿戰、新冠肺炎疫情、台幣升值，全球紡纖供應鏈南移東南亞，讓國內紡織產業「被動」掀起一波轉型潮；此外，中小型紡織廠，在營運面對市場競爭加劇，加上關稅障礙，本業縮水，廠房陸續停產出售下，面臨轉型、多元化發展的抉擇。

早在2019年底，老牌紡織廠宜進為減少虧損，停止加工絲部門台南廠的生產作業，並以16.04億元出售台南廠。由於宜進旗下的生產工廠只有台南廠，出售台南廠後，宜進不再自己生產紡纖產品，積極投入房地產開發，以及資產出租業務，是宜進目前轉型的方向之一。

2020這一年，因經營環境變化及受全球疫情影響，嘉裕子公司中國大陸「無錫湖嘉服裝」結束生產事宜、2021年首季終止Armani代理；因應全球紡織供應鏈變化，陸續調整營運生產結構。

另外，南紡新市紡紗廠、仁德空紡廠、以及南緯台南染紗廠也陸續停產。

早已退出紡織生產、投入商場經營的廣豐，2020年則是把八德區「廣豐新天地」出售，投入資訊科技業，分別以6,000萬元及4,000萬元，投資百商數位科技及星系數位，取得兩家公司各51％股權。

三洋紡將桃園的PP大廠生產線停工後，宣布投資上鋌營造100％股權，未來營運將以營造業為主。

大東中壢廠受疫情影響訂單減少，已不符合經營規模，為減少損失，2020年也決定全面停止生產；廠房未來是出租，或結合公司的複合材料新事業，目前正研究規劃中。

主要以毛條銷售為主的中和，在國揚集團入主之後，則是積極投入房地產開發，並投資4.8億元，取得漢神購物中心現金增資普通股股權。

宏和子公司墨西哥成衣廠，自2016年美國研議修改北美自由貿易協定以來，客戶對於關稅優惠條款頗有疑慮，因此訂單劇降，致三年來成衣獲利由盈轉虧；加上新冠肺炎肆虐，讓成本大幅提高，基於未來營運考量，因此在2020年宣布暫停成衣業務。

資產活化當道 南紡要蓋科技園區

紡纖廠停產後，投入科技園區開發、倉儲物流，進行資產活化，已成為最主要轉型方向；其中，嘉裕楊梅廠將開發成「綜合型的文創商業園區」、南紡仁德廠轉型開發為「南紡科技園區（TST PARK）」。

占地超過8,000坪的嘉裕楊梅廠轉型方向，將由大股東台元紡織負責規劃。據了解，楊梅廠部分廠區未來仍會負責嘉裕取得的「海空軍制服供應與供售站經營標案」的主要出貨產線。

楊梅廠開發轉型為「綜合型的文創商業園區」後，方向以「吃喝玩樂」為重點，規劃設置小型生活商場、餐飲玩樂特區，另有成衣相關文化傳承展示區域等。

南紡仁德暨化纖廠區土地資產活化規劃，是將既有46公頃工業區土地轉型為「南紡科技園區（TST PARK）」，規劃以5G、AI智慧相關產業為園區產業發展主軸，滿足5G產業需求的全方位科技園區。

根據南紡的開發計畫，仁德暨化纖廠區土地資產活化將分三期進行，第一期開發基地面積共40,290坪，內容包括商展願景館、管理服務中心、育成中心、金融大樓、廠房辦公；第二期基地面積有55,450坪，將以研發、產業服務、廠辦、相關產業鏈聚集為主；第三期基地面積有45,567坪，以產業支援基地為重心。

基於國內紡纖產業規模、產能，在全球市場競爭力下滑，近幾年來，宜進積極轉型朝不動產市場進軍，持續增加商業不動產投資以穩定獲利來源。統計下來，宜進投入的商用不動產，包括內湖德孚瑞光11樓，以及台中振興路土地，汐止遠雄U-TOWN和國揚矽谷11～13樓等。市場估，這些不動產的投報率約在2.9％～3.2％間。

另外，宜進買進的南港玉成段土地，已由遠雄協助興建一棟辦公大樓供宜進做為企業總部，未來預計分屋比率為地主64％（宜進集團）、遠雄建設36％。