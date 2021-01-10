許舒博接掌商總 賴正鎰任主席

全國商總今天舉行第11屆第一次會員大會同時改選理監事，理事長賴正鎰交棒給副理事長許舒博。新改選出51席理事與17席監事共68人，理監事會也一致通過許舒博提案新設「商總主席」，推舉賴正鎰擔任「主席」一職，而監事會召集人則由台灣省商業會的葉宗義連任。

商總共有143類公會，新改選的68席理監事中，幾乎各佔有一席之地，行業別分布相當平均。理、監事分別選出理事長: 許舒博，主席：賴正鎰。常務理事: 銀行公會呂桔誠、裝飾燈泡燈串公會王任生、台灣省商業會蔡國洲、移民公會王權宏、洗衣公會王為模、電影戲劇公會廖治德、青果公會蔡長龍、台灣蔬果輸出業公會吳清綠、廚具公會陳義永、縫紉機輸出公會陳森茂、汽車材料公會辛宗人、電器公會廖全平、液化氣體燃料公會吳劍勳、裝飾陶瓷輸出公會林光清、桃園市商業會蘇旭志。監事會召集人：台灣省商業會葉宗義。常務監事: 台南市商業會許俊雄、室內設計裝修公會張崑地、羽毛輸出公會陳焜耀、茶輸出公會王端鎧。

賴正鎰指出，許舒博有豐富的5屆立法委員資歷，與中央政府各部會都很熟悉，他很放心交棒給許舒博，繼續扮演好商總與政府溝通橋梁及兩岸經貿文化交流的角色。對新設「主席」，賴正鎰說，商總是大家庭，他會發揮「1+1>2」的功效，讓商總成為全國工商業團體的表率。

賴正鎰說，他擔任主席後，將會與理事長許舒博繼續向政府建言與溝通，包括過去七年推動的能源等多項建言外，也會增加新建言，像是全球疫苗開打後，政府應加速談判加入國際認證的電子疫苗護照；今年元旦起的萊豬進口影響國人食安健康等議題。未來推動建言如下：

(一)請政府加速談判，3月開打疫苗，國人7月就能拿國際組織認證的「電子疫苗護照」出國，縮短隔離時間，推動「疫苗泡泡」，並逐步開放邊境，恢復各國商務與旅遊往來。

(二)為求國人食安健康，建議政府要對美國萊豬加強抽檢，並要求賣場與餐廳做好來源標示。

(三)兩岸要維持穩定交流與發展，在九二共識下，兩岸好，台灣經濟才會好，對陸出口貿易額佔比43.8%，尤其亞太15國簽訂「區域全面經濟夥伴協定RECP」後，兩岸經貿更重要， 政府應加速通過服貿、貨貿，避免台灣遭邊緣化。

(四)請政府與更多貿易國談判簽定自由貿易協定，爭取加入RCEP及CPTPP，提高我國參與區域與全球自由貿易整合，爭取提高出口貿易額及關稅互惠，保有台灣在國際貿易競爭力。

(五)力促政府與立院讓勞基法「一例一休」再修法，並訂定服務業專章，讓更多服務業適用。

(六)不急2025年廢核，讓核二、三廠延役，必要時重啟核四，達到法定的安全備載容量15%，應保證2025年前電價不調漲，不跳電，企業與外商安心投資。發展綠能也要兼顧生態。

(七)催生新經濟移民法，調降外國人所得稅率，吸引更多外國白領專業人士來台工作定居。

(八)成立AI人工智慧國家隊，將台灣打造成為數位國家。

(九)加速組台灣品牌BIT國家隊，加深全球對BIT的認識，以達加值之效。

(十)制定2030國家計畫，定位台灣為「亞太金融中心」，提高台灣競爭力。

(十一)加大招商引資力道，每年來台投資的外資超過200億美元，使經濟成長率GDP破5％，平均薪資提高到50K，國民人均破5萬美元。

（中時新聞網 王莫昀）