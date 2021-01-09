1/2-1/8國內外焦點：央行喊話邀全民守匯

國內

距離農曆年守歲還要一個月，中央銀行先要全民一起守匯。央行7日晚間透過官方臉書預警……

台股6日在外資、自營、融資及當沖客四股勢力交戰之下，上市櫃合計成交金額一舉飛越5,000億元整數大關……

受惠蘋果新機大賣、遠距與5G商機升溫、年底採購旺季，加上傳產貨品需求回溫，我國2020年12月出口締造新高……

氣動元件廠亞德客-KY獲外資大舉調升目標價至千元等級，7日終於不負眾望成最新千金股……

行政院會7日通過《貨物稅條例》修正草案，將中古汽車5萬元、機車4,000元汰舊換新減徵貨物稅適用期間延長五年……

國外

美國國會7日凌晨確認拜登獲得306張選舉人票，擊敗尋求連任的川普僅獲的232張，當選美國第46任總統……

在川普的煽動下，大批支持者6日闖入國會大廈，意圖阻止國會認證拜登勝選，引發流血衝突，兩黨議員一度被迫撤離……

紐交所當地時間5日表示，該交易所將從大盤中撤出中國電信，中國移動和中國聯通在美國上市的股票……

新冠疫情不斷蔓延，加上新一波冬季疫情來勢洶洶，英國實施第三波全國封鎖，德國和中國皆加強隔離……

電動車龍頭特斯拉7日股價收漲近8％再締新猷，不僅市值首度趕過臉書，創辦人兼執行長穆斯克榮登世界首富寶座……