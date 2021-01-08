台塑四寶年終揭曉 獎金3.66個月

受惠油價彈升站上50美元、石化報價聯袂衝高，台塑四寶本業加速衝刺，2020年第四季大賺428.58億元；2020年台化（1326）EPS達3.34元奪冠，南亞（1303）、台塑（1301）各3.24元、3.14元居次，台塑化（6505）EPS0.79元。台塑企業總管理處宣布，2020年四大公司稅前平均每股盈餘2.7元，依公式計算，年終獎金為3.66個月本薪。

台塑、南亞第四季本業獲利翻倍，季增162％、136％，台化也季增89％，台塑化單季本業獲利也破百億元；適時彌補沒有第三季現金股息貢獻缺口，台塑四寶第四季合計稅後盈餘428.58億元，單季EPS以台塑、台化1.67元並列第一，南亞、台塑化EPS各1.53元、1.08元。台塑四寶2020年本業合計獲利566億元，稅後盈餘726.97億元。

影響所及，台塑企業四大公司年終獎金計算基準，為稅前平均每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪，EPS每增（減）1元，加（減）發年發0.6個月本薪，上限7個月本薪，下限3個月本薪。以此計算，2020年四大公司稅前平均每股盈餘2.7元，依公式計算，年終獎金3.66個月本薪。

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