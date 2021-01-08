車主怒吼控漏水 和泰車：未構成召回條件

多名車主今天在台灣消費者保會協會陪同下，指控第5代TOYOTA RAV4有車頂漏水等問題，流進車內恐影響各項主被動電子安全設備作動，對行車安全造成危險，希望和泰汽車負起責任，召回檢修或延長保固。

和泰表示，召回有法令規範，有重大瑕疵以至安全疑慮才會進行召回活動，目前此事件等級還不足以構成召回條件，公司並未接獲日本原廠針對本案一事進行召回活動的公告或指示，目前沒有召回計畫。

台灣消費者保會協會接獲第5代TOYOTA RAV4車頂漏水自救會申訴下，今天在立法院召開記者會，提出相關訴求。

台灣消費者保護協會副秘書長許淑清說，車主認為，這台車市占率很高，雖然車廠可能會覺得漏水不會構成重大瑕疵，但這是否會影響車內電子產品設備，進而影響公共交通安全，呼籲和泰汽車盡快履行聲明稿的內容，還給消費者一輛可以完整使用的汽車。

根據自救會陳情書內容及黃姓自救會代表表示，目前約有270名車主受害，車頂漏水流進車內的結果，不僅使車內有水痕，也將導致內部金屬鏽蝕、大電池生鏽、安全氣囊室進水、電子室安全設備受潮等，這些都會產生用車安全。

台灣消費者保護協會指出，消費者的訴求為，和泰汽車對於漏水車有疑慮的年式，以掛號方式通知回廠；處理漏水問題的保固年限專案延長為8年至10年，自修繕好時起算，期間內再有漏水問題，應無償更換至修復為止等。協會呼籲，車商應主動召回並全面檢修，業者更應善盡社會責任。

根據和泰所釋出的最新官方聲明回應表示，經反映日本原廠確認結果，部分車頂架固定扣防水墊片劣化，可能因洗車持續沖水或下大雨造成排水速度稍慢，導致滲水至車內頂篷邊緣，該墊片材質已經於2020年10月製造車輛進行更新。

和泰表示，2,019、2020年式RAV42.5ADVENTURE4WD、2.5HYBRID旗艦4WD部份車型。10月底生產部份21年式RAV4因生產線切換時間點，可能會使用到更新前的零件。如果車主有疑慮，請就近至TOYOTA服務廠檢查。檢查確認後如果有滲水現象，將進行相關零件更新處理。