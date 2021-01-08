台電招考766人 起薪27K起 四地舉行

台電8日上網公告「110年度新進僱用人員甄試簡章」，本次招考19類別共766名僱用人員，新增輸電土建勘測類，另輸電線路維護類因需要駕駛手排工程車，報考者須在複試前取得手排小型車駕照。報名期間從1月19日至2月1日止，甄試初（筆）試將於5月9日（周日）在臺北、臺中、高雄及花蓮四地同時舉行，歡迎具高中職以上學歷者踴躍報考。



台電說，為利技術傳承與永續發展，台電積極招募新人。本次招考人數最多的類別為配電線路維護類共265名，其次為綜合行政類109名，另外輸電線路維護類27名、輸電線路工程類14名、變電設備維護類97名、變電工程類5名、電機運轉維護類51名、電機修護類13名、儀電運轉維護類8名、機械運轉維護類84名、機械修護類19名、土木工程類30名、輸電土建工程類7名、輸電土建勘測類4名、起重技術類8名、電銲技術類5名、化學類3名、保健物理類3名及會計類14名。



台電表示，本項甄試採多類別分區招考，報考人上網填寫報名表時，請審慎選擇報考類別及錄取地區。甄試初（筆）試科目包括國文、英文等共同科目及2種專業科目，持有指定類別技術證照者可加計筆試總分；複試項目除證件查驗與口試外，亦包含現場測試、實作測試項目。人員如經錄取，須先接受養成班訓練，強化專業技術；後續分發單位工作訓練期間，比照評價5等1級支給薪給，目前為27,988元；前述訓練合計1年，期滿考評合格者即正式僱用，並按規定支給評價6等1級薪給，目前為31,487元。