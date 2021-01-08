船班貨櫃短缺…東陽近300個訂單待出貨

汽車零配件大廠東陽指出，由於船班及貨櫃短缺影響，還有近300個貨櫃的客戶訂單等待出貨。不過台灣車市榮景帶動，去年12月台灣OEM業績年成長27%。

東陽自結去年12月合併營收15.93億元，較11月16.1億元微減1.08%，比前年同期19.25億元下滑17.26%。

東陽指出，受到船班及貨櫃短缺影響，還有近300個貨櫃的客戶訂單等待出貨。

東陽去年12月原廠委託製造（OEM）事業營收5.63億元，主要是台灣車市榮景帶動去年12月台灣OEM業績較前年同期成長27%。

去年第4季東陽自結合併營收46.92億元，較第3季45.26億元增加3.68%。累計去年全年東陽自結合併營收173.2億元，較前年同期216.13億元減少19.87%。

法人指出，東陽去年第4季毛利率表現要觀察新台幣兌美元匯率升值因素，預估單季毛利率在23.1%到23.3%區間，較去年第3季持平，稅後淨利估接近3.5億元，較去年第3季2.65億元季增逾3成，每股純益接近0.6元，優於第3季EPS 0.45元。

觀察去年全年，法人預估東陽去年合併毛利率可站上21%，稅後淨利可逼近9.9億元，每股純益可超過1.6元。