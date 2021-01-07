大潤發攜直播平台 叫賣搶客

量販通路大潤發力拚轉型突圍，首度導入直播平台合作，在賣場直播叫賣吸客，讓消費者線上下訂、到店取貨或宅配。潤泰全總經理徐志漳表示，這是台灣實體零售業者首次結合現場直播帶動銷售，打造O2O線上線下的新零售模式，預計將帶動單店業績成長20％，首波先在中和店測試，預計今年再導入三至五家店！

大潤發中和店7日舉辦改裝新開幕記者會，除了曝光新一代門市的特色，更宣布首度攜手直播平台「樂播科技」，將定期在大賣場舉辦現場直播拍賣活動。

而第一場直播就在7日晚間6點半開始，首場叫賣主題是水產類，從龍蝦、活魚、干貝等都有，據悉，當晚叫賣線上加實體賣場銷售創造50萬業績，未來預計還有牛肉、乾貨等各種主題。

目前大潤發全台共28店，徐志漳不諱言，量販通路的量體大，如何能跟離消費者近的超市全聯相比，他認為，最大關鍵在於提高「客戶體驗」，因此中和店耗時半年、斥資一億元改裝重開幕，除了新增米其林星級廚師代客料理區，並大幅降低貨架高度、拉大走道間距，期打造出「百貨公司的質感」，但維持「量販店的價格」。

同時，看好目前網紅直播銷售趨勢，徐志漳表示，大潤發首度跟「樂播科技」合作展開直播銷售，希望結合雙方各自擁有百萬會員的優勢，達到會員互導的效果，並透過直播銷售創造賣場額外的業績，帶動單店營業額成長至少20％。

樂播科技共同創辦人鄭凱陽表示，該公司合作的直播主高達上千名，將依照不同主題、門市區域，安排合適的直播主到現場直播叫賣；據他觀察，直播銷售熱門時段從晚間7點至12點，其中又以9點以後更是高峰，最高可同時7、8千人在線搶購，加上生鮮商品多以到店付款取貨為主，可望為大潤發帶動來客。

目前大潤發中和店先作為改裝及直播銷售的實驗示範店，徐志漳說，預計今年將再陸續改裝三家店，包括桃園八德、新竹忠孝、中壢平鎮店，直播也將再導入三至五家；他並透露，大潤發有評估切入超市市場，或是將量販賣場結合藥局，持續提供更多新服務，轉型突圍。