國發會扮天使 直投50億挺文創

國發基金挺文創內容產業，將以總額50億創業天使投資計畫為主，親自上陣直「投」出擊！而針對OTT平台強勢崛起，打開台灣影視音內容產業難得一遇打國際盃的契機，新媒體暨影視音發展協會（NMEA）近日密集拜訪國發基金管理會，將推薦優秀的動畫、行銷、製作等企業為潛在投資標的，透過國發基金直接投資管道快速取得銀彈，希望今年至少促成五樁投資案。

NMEA現有逾170個企業及個人會員，涵蓋國內外OTT、影視音、出版、ACG、數據服務等產業生態系成員，及國際平台Netflix、Disney、Google（旗下有Youtube）、日本上市遊戲商曉數碼等，今年Amazon Prime Video也可望加入，是全球OTT四巨頭首度參與同一區域組織，可望創造許多國際合資合製打群架的機會。

NMEA理事長蔡嘉駿直言，現行文策院代投百億國發基金緩不濟急，迄今通過投資案僅三案。現在多一個國發基金直接投資管道，將可協助業者更快掌握這波打進國際OTT平台供應鏈的契機，NMEA初步將媒合已做出實績、開始獲利的小型公司，在新開案、增資案時爭取國發基金天使投資。

同時，NMEA計劃攜手投資銀行成立IP基金，規模上看10億、20億元台幣，可望在今年推出，也將爭取國發基金投資。隨著全球影視娛樂與內容產業走向資本戰，這些IP基金將促成同業或跨業資本合作，成立超級內容製作、IP管理公司，年產10部以上影視作品，結盟全球OTT巨頭打國際盃。

國發基金表示，希望文創業善用天使基金直投，提高企業成功上壘率，甚至轟出全壘打。國際企業有這個能量讓台灣企業借力使力，像是國際速食龍頭麥當勞一出手，龐大市場需求就讓國內美生菜產業走向規模化。

業界則表示，樂見國發基金天使投資的籌資管道，有利縮短審查時間；目前國發基金管理會已由直投管道，投資PINKOI（亞洲最大設計師平台，投資62萬美元）、啟程日計（網紅媒合）、從前（影音創作者共創平台）等公司。