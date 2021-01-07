赴日布局！台積被爆最快今年有動作

台積電日前被台灣媒體傳出將赴日本設封測廠，今天《日刊工業新聞》又爆，台積電最快今年會在茨城縣筑波（つくば）市設研發中心，也正考慮2025年前赴日設廠。值得注意的是，筑波距福島核災地點大熊町僅200公里，且《日刊工業新聞》去年11月也有聯電收購東芝8吋晶圓廠遭否認烏龍爆料紀錄，唯一能肯定的趨勢，就是日本政府看中台企半導體製造能力，正積極招手。

筑波市是日本重要的學術重鎮，筑波科學城中包括學術型筑波大學、產業技術總合研究所、國土地理院、新能源產業技術總合開發機構等多個重要研究機構，距東京都心也只有50公里，不論人才或地理條件都非常優越。

報導指出，研發中心內會有測試性質的生產線，主要針對細微化先進製程的成膜、清潔，以及3D封裝等技術。報導還提到，這些技術可能在2025年前後可以實際應用於產線，屆時台積電也可能設置在日本首座半導體廠。

《日刊工業新聞》分析，台積電日本首廠選址可能是福岡線北九州市，目前原北九州機場的空置地已改造成產業園區，但是目前不知道台積電日本廠會用於製程哪個階段。

台積電赴日消息在日本經濟產業省去年第3次追加預算擴增「後5G基金」後就不斷傳出，但台積電從未承認或否認。日本並無完整半導體供應鏈，在IC設計、製造、封測等方面都相對弱勢，但半導體材料技術、供應卻是世界龍頭。

（中時新聞網 王毓健）

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