缺櫃風暴愈演愈烈 陽明老總認了

缺櫃風暴愈演愈烈，陽明總經理杜書勤在法說會上表示，缺櫃問題目前仍舊無解，主要因疫情衝擊及缺工，貨櫃大量卡在歐美碼頭，導致周轉相當慢，至少農曆年前，因出貨潮及缺櫃兩大效應，全線運價很難下來。

新冠疫情打亂全球經濟，竟意外讓海運業成為最大贏家，迎來百年難得一見榮景。自去年初新冠疫情爆發後，美西、美東、歐洲及地中海線全線齊揚，漲幅約3至4倍，更離譜的是有報價卻未必有櫃，全球搶櫃搶翻天。

迎戰這波搶櫃潮，國內3家海運業者相繼啟動造櫃計畫，其中又以長榮最積極，去年連續三波造櫃計畫，狂造4.5萬只貨櫃，全力因應市場緊俏的需求；陽明還在規畫中；萬海也已向大陸中集集團下訂3.7萬只貨櫃。

長榮動作相當快，去年疫情爆發後，2月時就由榮運子公司立盛企業出馬，向長榮重工購買1萬250只貨櫃，之後再修正為1.53萬只，也因為超前部署，賺到北美線最旺時節；第二次是3月底又再度出手購買1.15萬只貨櫃。第三波則是去年12月底，長榮新造1.85萬只貨櫃，其中1.3萬只普通貨櫃及5500只特殊貨櫃，並持續推動碼頭擴充計畫，買進11部橋式機及40部自動化門式機，投資相當大膽。

海運業者分析，海運業長期不景氣，導致近年來大家都不想造櫃，這波市場急單出籠，造成全球大缺櫃，自是始料未及，如今「有櫃才能大聲」，但以目前櫃量供給，短期內很難達到供需平衡，運價自然穩住不墜。

貨攬業者則說，就算有櫃，也是先給出得起價錢的大企業，中小企業一櫃難求，至少要等到農曆年後「看看有沒有機會」，然而船公司也會盤算，若新造太多櫃反而打亂運價，到底划不划算，未必會想瘋狂造櫃。

（中國時報 黃琮淵）