亞歐貨櫃運價漲太兇 傳客戶凍未條縮手

受到貨櫃航運市場缺櫃、缺船以及塞港等因素衝擊，全球各航線運價不斷飆漲，隨著上海出口貨櫃SCFI綜合指數1年大漲190%，市場傳出，有客戶受不了貨櫃航運價太貴，而決定暫緩下單，至少等過完中國農曆年為止，跨太平洋運費也有觸頂跡象。

The Loadstar周一（4日）報導，據去年12月31日數據顯示，SCFI亞洲至北歐現貨航運費率年增近300%、每20呎標準貨櫃報價4,091美元，連帶拉抬亞洲至地中海運費激增266%至每20呎標準貨櫃報價4,286美元。

有託運業者透露，1月下旬亞洲至北歐航線的報價已喊到每40呎櫃16,000美元。這種驚人報價已讓客人吃不消，因此有運輸業者表示，他們客戶已決定暫緩爭取貨櫃船空間，要等過完中國農曆年再說，原因在於，客戶不願意額外負擔運輸成本，加上歐洲延長封城措施帶來不確定性，客戶擔心目前庫存過高。

值得一提的是，跨太平洋貨櫃航運費率，2020年最後一周略為壓回，比前一周還要低，看起來運費似乎已經觸頂，但部分航運業者仍宣布，從今（2021）年起每40呎櫃基本運價將調漲1,000美元，其他業者也會在1月中旬過後跟進調漲。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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