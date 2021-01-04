2020年新車買氣驚人

疫情悶出購車潮，加上搶搭汰舊換新優惠末班車出籠，及新車效益加持，2020年國內新車總銷飆出45.7萬輛鉅量，改寫近15年新高。龍頭和泰汽車為2020年車市大贏家，以超過14.6萬輛的新車銷售成績，風光締造19連霸的國內車壇新紀錄。

福特六和汽車2020年營運大復活，在國產休旅車Kuga業績三倍增力挺下，新車總銷達2.88萬輛，同創15年新高，年增38.9％，增幅居主流品牌之冠。

一度聲勢淘天的進口車，2020年因疫情影響，國外車廠生產、車輛供應狀況頻傳，導致台灣代理商交車追不上訂單累積速度，加上新一代國產銷售神車─豐田Corolla Cross問世，壓抑2020年進口車市占率至47.2％，未能如預期過半，也是進口車近年首見占有率下滑。

根據監理所資料，2020全年新車總銷達45.74萬輛、年增4％，改寫自2005年以來的新高紀錄。

車商分析，2020年台灣車市衝高有三大關鍵因素：疫情、汰舊換新、新車效益。疫情讓私人運具需求增加，加上許多有高消費力的海外台商滯台，成為推升2020年車市的主力。

為期五年的汽車汰舊換新貨物稅減徵5萬元德政，2020年實施進入最後一年，對車市的刺激效益也如預期來到最高峰，並支持台灣車市擺脫每十年一個輪迴的產業循環走勢，連續四年維持在40萬輛以上的高水平。

新車效益適時點火，更對2020年車市加分，盤點2020年有包括豐田Corolla Cross、日產Sentra、福特Kuga、本田CR-V、現代Venue等重量級的國產新車、改款車問世，豪華進口車的雙B、凌志豪華休旅車，及特斯拉平價電動車Model 3大量到港，滿足國內訂單需求，也成為推升2020年台灣車市的幫手。

尤其豪華車市場2020年競爭更趨白熱化，凌志繳出破紀錄的2.27萬輛的銷售成績；BMW銷量年增8.3％、總量重返1.8萬輛以上；放話2020年度總銷要挑戰3萬輛的賓士，最終因第四季船期、新車供應不順，最終以2.97萬輛作收，但仍較2019年成長1.4％，再創品牌業績新高。