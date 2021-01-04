幕後》文攻武嚇子承父業 商總改選戲很多

翻開商總歷次理事長的改選過程，真可說是一路都有戲劇張力。即將任期屆滿的現任商總理事長賴正鎰，因將改選時程「疫延再延」，讓內政部祭出法律手段強令其改選，也讓人聯想起2013年12月商總改選，當時是新任理事長的賴正鎰與前任理事長張平沼雙方陣營，全面開戰連三月，當時打的也是法律戰。

雙方的法律戰，從行文、民事、刑事，一路從2013年年尾「打」到2014年年頭，最後還是靠內政部的公函解套：要求賴正鎰「重新補選」，賴也就「依法」重新再選上理事長。兩次都是內政部的公函，一個是讓賴正鎰當上合法理事長，一個則是依法令其卸任。

對比張平沼與賴正鎰的對打，基本上打的文攻，主要是「口誅筆伐」。回顧歷史，已故力霸王又曾在掌商總時，曾出現過「武嚇」的場面。當時，已故養樂多董事長陳重光看不慣王又曾長期把持商總，進而號召一批商界人士也加入選舉的戰局，沒想到王又曾的對策，竟是「鎖門」，用大鎖把會議場所的門關起來，不讓陳重光一派的人進來，無法進到會場參與選舉的陳重光等人在門口破口大罵、用手敲打、用腳踹門、踢門。

在王又曾掌商總時期，首創任期屆滿後，推派企業內部的專業經理人趙仲三，以分身姿態競逐，「本尊」則以名譽理事長身分現身。在趙仲三完成了三年一任的階段性任務後，又創下名譽理事長回過頭重選理事長的「典範」。

此外，王又曾首創工商團體子繼父「業」的先例，在任期再次屆滿後，直接「交棒」到其子王令麟手中，且轉任常務理事，於是，王令麟也在任期屆滿後，不像歷任理事長就此「榮退」，而是轉進擔任監事會召集人，創下前後任理事長分掌理、監事會先例。

對照過往，賴正鎰「疫延再延」讓人「見怪不怪」。綜觀商總30年，不管是好事還是壞事，都很熱鬧，真的很有戲！

延伸閱讀

商總改選劇 賴正鎰封主席