商總改選劇 賴正鎰封主席

在內政部祭出「限期」、「撤免」、「解散」的法律手段下，商總1月10日將非常「低調」的「依法」召開會員大會並全面改選理監事及理事長。現任理事長賴正鎰「依法」屆滿卸任，新任理事長將由現任副理事長許舒博接任，當天，也將在大會中通過新設「商總主席」一職，由賴正鎰出任，商總也將史無前例的有一位「賴主席」。

內政部在2020年12月初，依《人民團體法》及《商業團體法》發出措詞強烈的公函至商總正鎰這一屆的理監事會，限1月11日前必須依法完成改選，否則，將依法撤免其理事、監事，甚至將商總解散。

熟知《人民團體法》與《商業團體法》的企業人士指出，一旦撤免理監事，等同拔除賴正鎰的理事長一職，若商總被解散，依法必須重行組織，無論是撤免還是解散，都得重新產生新的理監會，這位人士指出，內政部可說是依法拿出「殺手鐧」強令賴正鎰改選。

按時程，商總應在2020年6月進行全面改選，但是，疫情的爆發打亂社交常規，商總於是依法向內政部申請「延長」改選時程，內政部也依法核准，並要求在11月底完成改選。

就在延長核准期滿前，疫情指出中心發布「秋冬專案」，賴正鎰考量到商總會員人數多達7、800人，同時，有不少會員得從大陸返台，若有任何「疫」外情事，誰都擔當不了，進而再次申請「延長」時程至2月10日。

知情人士指出，內政部非但沒有同意再次延長時程的申請，還函文要求賴正鎰等人「應為表率」。據透露，內政部在公函中表示，商總作為商業團體之首，要依法遵法。

據稱，內政部為確保商總限期完成改選，在發出公函的同時，追問會員大會召開日期，因為依法必須在15日前通知會員開會日期，否則會員可依法提出異議。

對內政部的緊迫盯人，賴正鎰雖然感到錯愕，但仍遵照公函要求的期限前一天1月10日（星期日）依法進行改選，只要沒有重大意外，許舒博將是同額競選的狀態，可說是競而不選，毫無懸念的成為新任理事長。

延伸閱讀

新聞幕後》文攻武嚇子承父業 商總改選戲很多