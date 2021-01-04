航空業紓困月底斷炊 交通部再爭取50億

交通部次長陳彥伯4日傍晚證實，國門持續未開，考量航空業紓困僅到1月底，卻又是遭受疫情衝擊第一排的產業，正向行政院額外爭取50多億經費，用於業者土地及房屋使用費、權利金及員工薪資等補貼，讓紓困延續至6月底，近300家航空機場業者及上萬名員工可望受惠。

據了解，交通部2019年2月起，陸續對航空產業祭出總計三波的紓困營運補貼，總經費達164.74億元，為期一年，將於1月底到期。雖然國際疫情因疫苗出現而有了曙光，然而新冠肺炎變種病毒突發，邊境一時難以解禁，航空產業短期內恐難以恢復，因此交通部定調再行爭取紓困補貼。

陳彥伯4日受訪時證實，初步研議針對航空產業「再爭取約50多億元」紓困補貼，比照現行的航空相關產業紓困對象與用途，包含：航空公司的停留費、降落費、維護機庫使用費、土地及房屋使用費、飛機修護棚廠使用費。

而機場商場營運業則是權利金、水電費、基本維運費等；空廚及地勤業的維護機庫使用費、機坪使用費等。另還有空廚業、機場商場營運業的員工薪資補貼等。陳彥伯表示，這50多億將可支持半年時間到6月底。

至於航空業融資貸款方面，交通部表示，去年先替航空業爭取到500億元政府信用擔保貸款，還提供一年利息補貼，由於500億元一推出就申貸完，交通部去年底再宣布要替航空業，再向行政院爭取250億元信用擔保貸款，但不會再提供利息補貼。

陳彥伯表示，目前行政院還未核定250億元信用擔保貸款，將連同50億元航空業紓困補貼，兩案努力向行政院爭取經費，期望在過年前能有好的結果，讓航空業、員工可以過好年。交通部粗估，包含國內外將近300多家地勤、空廚、民航業、普通航空業、機場設施與店家等業者，以及一萬多名員工都可望受惠。