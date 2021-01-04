鴨肉店辱罵外送員 foodpanda終止合作

foodpanda今天發布聲明指出，針對台中市北屯區店家「富王鴨肉專門店」日前使用不當言語辱罵外送員一事，表達嚴厲譴責，並已終止店家合作關係。

台中市一名女外送員日前在臉書發文指出，一家鴨肉飯拖餐導致超過取餐時間，卻遭店員辱罵，外送員事後已經到警局提告。對此，foodpanda今天發布聲明指出，事後已與外送員取得聯繫，並表達慰問，平台將全力支持外送夥伴採取法律行動，後續也會提供必要協助，維護外送夥伴應有權益。

foodpanda表示，對所有認真敬業外送員表達感謝，同時呼籲合作店家與社會大眾給予外送夥伴尊重，打造友善健康的外送環境需要每一位共同努力。

（中央社）

遭網友誤認 台中「鴨王」喊冤

台中一位熊貓女外送員，日前到台中市北屯區某間知名鴨肉店取餐，店家卻優先出餐給來晚的現場客人，該名女外送員苦等20分鐘後詢問店家，竟反被一名男店員嗆「破查某」、「妳態度很跩吼，毛長齊再來說」、「是沒被人打過？」，女外送員氣的將過程錄下PO網，引起網友懲罰性1星負評，不料與此事無關的台中「鴨王鴨肉飯連鎖餐飲」的東山分店，卻被許多網友誤解是事發的鴨肉店，讓業者無奈發文澄清：「無們是無辜的受害人」。

回顧事發經過，熊貓女外送員2日在臉書社團《爆怨公社》發文表示，抵達店家取餐時，報完單號等了10分鐘，但現場並未看見任何訂單，第一次詢問店家回應：「還要等10分鐘」，隨後店內出現三組客人現場點餐，店家卻火速出單給現場客人，等了20分鐘受不了，再次上前詢問是否拖單。

不料一位男店員從店內衝出來朝她怒罵「破查某」、「是沒有被打過？妳態度很跩吼，等毛長齊再來說」等語，還手插腰猛叫囂，邊說邊往女外送員逼近，模樣相當嚇人，這一幕被女外送員用行車紀錄器錄下來PO網，該鴨肉店隨即遭致網友炮轟，到Google評論留下1星負評 。

沒想到不少網友找錯店家，到「鴨王鴨肉飯（東山店）」留下1星評論：「不行啊，毛沒長齊怎麼吃？」「態度不行 完全不行」、「剛看到新聞，給一顆，覺得還太多了」。但有網友出面止血：「這是鴨王，不是富王，正義感用錯間了」、「各位，不是這間啊！」。

鴨王鴨肉飯連鎖餐飲遭錯評後立即在臉書粉專PO文：「我們是無辜的，受害人！」，「敬告各位廣大的粉絲朋友們大家好，今日所發生的新聞事件，實為：富王鴨肉飯專賣店，非本公司東山分店，煩請有要發表的大家去針對，他們的粉專去評論，感激萬分！感謝大家」。

（中時新聞網 張國欽）

鴨肉店另開粉專 籲網友「高抬貴手」

因嗆外送員「毛長齊再講話」，這兩天遭網友圍剿的台中某鴨肉飯業者，緊急關閉臉書粉專、Google評價，卻被發現另起爐灶「開了新粉專」。店家坦承，引起軒然大波的男員工不會再來了，呼籲鄉民停止不理性的謾罵，「請別跟著起鬨，這樣真的會影響生計，請各位高抬貴手。」

位在北屯的這家鴨肉飯業者，因店員怒嗆外送員「沒被人打過嗎」、「毛長齊了再講話」，不僅被外送員一狀告上警局，商譽更嚴重受創，原Google評價是超高的4.9顆星，瞬間被負評洗到剩1顆星。

店家先後關閉臉書粉絲專頁、Google評價，這兩天也不開店、不接聽電話，避避風頭。卻有網友發現店家悄悄開設新粉專，小編坦承受此事影響，嗆聲的店員今後將不會出現在店裡，「他本人也怕遭殃，主動要求待在家不出門」。

業者呼籲社會大眾停止謾罵，指新聞報導過後更多人跑來新粉專留言，「這樣真的會影響生計，請各位高抬貴手。」店家強調，有錯誤的部分會虛心接受，由於已進入和解程序，盼風波就此平息。

網友不買帳，持續留言怒轟，對於鴨肉飯老闆的處理態度相當不滿，質疑不道歉算什麼誠意，「等你毛長齊了再來開店」、「個人造業個人擔」、「嗆人的時候怎麼不想一想後果」、「整件事都是自己惹出來的，還怪鄉民」。

（中時新聞網 王嘉慶）