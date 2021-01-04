元旦連假 遠百精品衝出逾3成成長

2021年元旦連續假期結束，遠百（2903）各地買氣再傳捷報，尤其是台中、板橋與信義A13等三大店值生日慶，推出專屬特惠帶動國際精品、數位3C和大家電業績衝出大成長，以精品逾三成成長表現最優，內需買氣持續熱燒。

此外，大家電、家用商品亦受惠寒流來襲均有有2.5成長，服飾男女童裝更是一掃陰霾，女裝成長二成，男裝童裝亦有1.5成成長，化妝品新品推出生日慶超值回饋亦成長1.5成。

遠百觀察，元旦連假買氣多以保暖商品受到市場青睞、禦寒商品熱賣，加上疫情相較國際控制得宜，以及百貨商場防疫工作徹底執行，百貨逛街購物顧客依舊不減。

遠百信義A13包括冬季大衣、冬被、電暖器等成三大禦寒熱賣商品。影城帶動用餐人潮成長15％。

板橋大遠百2020年年度業績破百億元，再加上歡樂過九歲生日，元旦連假消費力大增，其中又以精品、化妝品購買力道最強勁，包括GUCCI等多家品牌均有20％成長。

且受惠於蘋果新機加持，APPLE德誼數位年度表現亮眼業績超過2億元，另外UNIQLO、GAP等快時尚及餐飲名店鼎泰豐、city’super超市等也都是破億排行榜一員。

而台中大遠百在連假加持下，逛街人潮湧現與買氣同步爆發，其中又以精名品男女服飾、家電保暖商品與餐飲表現最為亮眼。

為歡慶九歲生日慶，更打造中部獨家「北歐夢奇境」白金樂園成為中部國旅打卡景點。2020年台中大遠百全年業績140億元，2021持續引進新品牌有望成為成長新動能。