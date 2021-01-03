東北亞線貨櫃 元月漲1.5倍

貨櫃船運市場運價最低的東北亞航線，本月起將大幅調升，陽明與德翔海運都已通知客戶元月1日起，每箱（20呎櫃）調高300美元，漲幅約150％，預料萬海航運等很快也會有調漲動作；接下來預計本月中各航線還會有一波調漲，但因運價已過高，各國政府加大監督力道，託運人負面情緒高漲，航商透露運價不會再大幅調漲了。

剛過去的2020年，11月台日線每箱運費僅收100美元，12月調升為200美元，2021年元月開始以500美元計收，滬日線上周四（31日）平均運價是關西線每箱244美元，關東251美元，韓國196美元。

台日與台韓航線因為船噸供給過剩，長期以來多數時間都是低運價在運作，船公司靠收取貨櫃場作業費、文件作業費、吊櫃費等彌補收入，在上海到日本航線更是有過好幾波零運費與負運費狀況發生。

有關航商指出，約四、五年前因大陸中央電視台針對滬日線零運費與負運費做了專題報導，大陸官方正式下達禁令，市場才獲得改善，而早在2006年大陸官方就曾就滬日線的零運費做過調查與警告。

陽明總經理杜書勤上周四（31日）在法說會上指出，過去10年貨櫃船運市場的低運價是違反常態，現在的高運價也非常態。實際上過去20年海運市場有過不少慘烈的紀錄，2001年台灣到上海、香港、新加坡、曼谷、馬尼拉、雅加達、巴生港、檳城、胡志明與日本等十個亞洲主要航點都曾出現零運費，或收10美元象徵性運費的服務。

在2009年初，大陸華南地區到歐洲曾經出現過零運費，那年德國勝利航業與歐商北亞輪船相繼收攤；2012年兩岸航線出現零運費與負運費，大陸交通部出面喊卡，發布了「交通運輸部關于海峽兩岸海上直航發展政策措施的公告」。

2015年6月歐洲線出現每箱200美元的超低運價，價錢低到只夠付單一港口裝卸費，當時我國航商曾呼籲大陸官方出手干預，但大陸官方沒有出手，2016年8月底韓國最大貨櫃船公司韓進海運宣布申請破產，市場才因而轉好。

經過韓進海運事件，貨櫃船運市場經過重組，形成三大海運聯盟，三大總市占率高達85.7％，各聯盟針對市場淡旺季調節艙位供給量，讓市場運價獲得穩定，2020年上半年雖因疫情讓貨量明顯減少，但市場運價仍維持在一定水平，尤其是美國線運價都在獲利水平之上，估計未來不會一遇不景氣就出現巨額虧損。