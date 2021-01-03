1/3前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|01/4（一）
|鴻海研究院揭幕
生策會年會與論壇
勞動部公布無薪假數據
|01/5（二）
|2020臺灣永續金融論壇
央行公布外匯存底
|01/6（三）
|工商時報主辦2021廠辦都更與智慧建築論壇台中場
|01/7（四）
|寶格麗新品發表會
主計總處公布2020年12月物價
墾丁龍磐公園迎曙光活動
|01/08（五）
|中華財經趨勢研討會/美國大選後 美中臺經貿互動展望及影響
台塑四寶業績說明會
鋼聯法說會
2021年園冶獎線上開鑼記者會
LV新品發表會
Snoopy樂園快閃新光三越南西店
財政部公布2020年12月進出口統計
勞動部公布無薪假數據
|01/09（六）
|群聯舉辦五期新廠上梁典禮及停車塔的動土典禮
國際財經焦點
|01/04（一）
|美國12月Markit製造業採購經理人指數（PMI）、11月營建支出
|歐元區12月Markit製造業採購經理人指數（PMI）
|英國12月Markit製造業採購經理人指數（PMI）
|01/05（二）
|美國12月ISM製造業指數、12月汽車銷售
|德國11月零售銷售、12月失業率
|日本12月Markit服務業採購經理人指數（PMI）
|01/06（三）
|美國12月Markit服務業採購經理人指數（PMI）、11月工廠訂單、聯準會FOMC會議紀錄
|歐元區12月Markit服務業採購經理人指數（PMI）
|英國12月Markit服務業採購經理人指數（PMI）
|澳洲11月營建許可
|德國12月消費者物價指數（CPI）
|01/07（四）
|美國上周初領失業救濟人數、11月貿易赤字、12月ISM服務業指數
|歐元區12月消費者物價指數（CPI）、11月零售銷售、12月消費者信心指數
|01/08（五）
|美國12月非農就業人口、12月失業率、11月消費者信用
|德國11月貿易盈餘
|法國11月工業生產
|歐元區11月失業率
陸港澳焦點
|01/04（一）
|財新中國12月製造業PMI
|香港11月零售銷售額
|01/05（二）
|明晟MSCI旗下指數移除10檔陸企股票，盤後生效
|小米舉行新品發表會，正式發佈小米10系列新成員小米10i
|01/06（三）
|財新中國12月服務業PMI、綜合PMI
|01/07（四）
|富時中國A50指數和富時中國50指數將正式剔除中芯國際和海康威視
|01/08（五）
|12月M1、M2、新增人民幣信貸、社會融資規模
|2021年ICT行業趨勢年會
|生豬期貨在大商所正式掛牌交易
|01/09（六）
|蔚來汽車發表首款轎車
台股一周焦點
|01/04（一）
|股東臨時會
|國統
|01/05（二）
|除權
|懷特
|法說會
|全宇昕
|01/06（三）
|法說會
|力成
|01/08（五）
|股東臨時會
|尼克森、凱羿-KY、創業家
|新股買賣
|長聖