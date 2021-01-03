1/3前瞻一周》下周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

01/4（一） 鴻海研究院揭幕

生策會年會與論壇

勞動部公布無薪假數據
01/5（二） 2020臺灣永續金融論壇

央行公布外匯存底
01/6（三） 工商時報主辦2021廠辦都更與智慧建築論壇台中場
01/7（四） 寶格麗新品發表會

主計總處公布2020年12月物價

墾丁龍磐公園迎曙光活動
01/08（五） 中華財經趨勢研討會/美國大選後 美中臺經貿互動展望及影響

台塑四寶業績說明會

鋼聯法說會

2021年園冶獎線上開鑼記者會

LV新品發表會

Snoopy樂園快閃新光三越南西店

財政部公布2020年12月進出口統計

勞動部公布無薪假數據
01/09（六） 群聯舉辦五期新廠上梁典禮及停車塔的動土典禮

 

國際財經焦點

01/04（一） 美國12月Markit製造業採購經理人指數（PMI）、11月營建支出
歐元區12月Markit製造業採購經理人指數（PMI）
英國12月Markit製造業採購經理人指數（PMI）
01/05（二） 美國12月ISM製造業指數、12月汽車銷售
德國11月零售銷售、12月失業率
日本12月Markit服務業採購經理人指數（PMI）
01/06（三） 美國12月Markit服務業採購經理人指數（PMI）、11月工廠訂單、聯準會FOMC會議紀錄
歐元區12月Markit服務業採購經理人指數（PMI）
英國12月Markit服務業採購經理人指數（PMI）
澳洲11月營建許可
德國12月消費者物價指數（CPI）
01/07（四） 美國上周初領失業救濟人數、11月貿易赤字、12月ISM服務業指數
歐元區12月消費者物價指數（CPI）、11月零售銷售、12月消費者信心指數
01/08（五） 美國12月非農就業人口、12月失業率、11月消費者信用
德國11月貿易盈餘
法國11月工業生產
歐元區11月失業率

陸港澳焦點

01/04（一） 財新中國12月製造業PMI
香港11月零售銷售額
01/05（二） 明晟MSCI旗下指數移除10檔陸企股票，盤後生效
小米舉行新品發表會，正式發佈小米10系列新成員小米10i
01/06（三） 財新中國12月服務業PMI、綜合PMI
01/07（四） 富時中國A50指數和富時中國50指數將正式剔除中芯國際和海康威視
01/08（五） 12月M1、M2、新增人民幣信貸、社會融資規模
2021年ICT行業趨勢年會
生豬期貨在大商所正式掛牌交易
01/09（六） 蔚來汽車發表首款轎車

台股一周焦點

01/04（一） 股東臨時會 國統
01/05（二） 除權 懷特
法說會 全宇昕
01/06（三） 法說會 力成
01/08（五） 股東臨時會 尼克森、凱羿-KY、創業家
新股買賣 長聖

工商時報 數位編輯