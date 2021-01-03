物價漲又缺工 營造廠獲利提升大不易

在政策激勵及廠辦、房地產市場回溫下，營造廠今年營運大推升；但水泥、預拌混凝土等原物料價格上漲，加上缺工嚴重，勞工成本大漲，台灣區營造公會指出，營造廠2020年雖工程承攬量及在建工程金額比往年多，但在各項成本、費用同步增加下，獲利能力提升大不易。

公會統計，近一年營造工程原料中的預拌混凝土、砂石價格都出現大漲。其中，預拌混凝土的價格，從2020年以來至今上漲逾20％，砂石價格近一年漲幅更高達五成以上。

缺工、勞工成本大漲，更是營造廠近一年來最頭痛的問題。營造業者指出，除預拌混凝土等建材價格在2020年以來大致漲兩成，缺工問題更大，最缺基礎工程工人，包括模板工、鐵焊工、泥做工等技術人員缺乏，導致工資連帶上漲。

據勞動部統計處調查，營建工程業人力需求創2008年來同期新高。營造廠分析，缺工、勞工成本增加，加上預拌混凝土、砂石等原物料價格上漲，整體營建成本上漲約一成。

台灣區營造公會指出，營造廠毛利不高，今年整個產業環境、景氣，受惠台商回流，建廠需求強烈，因此新承攬工程案量多半能將預算拉高，不過整體毛利仍受到影響。

法人指出，包括皇昌營造、達欣工程、建國工程，今年累計前三季的營業毛利率，比去年同期下滑。

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