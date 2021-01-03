台商回流政策發功 營造廠營運衝高峰

台商回流帶動廠房需求、科技大廠買地蓋廠、前瞻計畫預算加碼、房地產建案增加等利多因素，帶旺營造廠工程承攬量及在建工程金額，包括達欣工（2535）、皇昌（2543）、根基營造（2546）、建國工程（5515）、中鼎工程（9933）等，2020年來工程承攬數量，及目前在建工程金額，都衝上近十年新高，也為未來三到五年營運成長帶來保證。

達欣工是台積電新竹研發廠、南科廠，以及國巨高雄MLCC新廠等科技大廠廠辦的主要營造廠，至2020年11月，達欣工在手工程案量約390億元。

受惠台商回流帶動廠房需求，及晶圓代工大廠持續買土地蓋廠下，達欣工指出，近一、二年每年至少有逾50億元廠房工程，加上住宅、公共工程，未來幾年新接工程金額可達100億元以上。

皇昌以公共工程承攬、興建為主，受惠前瞻計劃預算加碼，以及政府推動離岸風電，目前在建工程包括中油觀塘案、捷運860區段標工程等，到2020年11月底，總金額已超過250億元，是近年來新高。

皇昌指出，政府擴大內需，建設需求增加；自有船機，配合能源轉型，未來幾年工程承攬量還有創新高的空間。

市場預期，根基2020年在建工程案量金額500億元，包括新店區寶高智慧產業園區統包工程、台積電南科十八廠三期新建工程等科技廠辦案的成長，以及集團企業冠德建設房地產建案增加。

台商回流科技廠辦建案增加，前瞻計畫公共工程預算成長，以及近年商辦等房地產市場加溫下，建國工程指出，近三年每年在建工程都保持在200億元以上。

受惠前瞻計畫軌道工程預算成長，離岸風電及太陽能電廠等綠能工程數量增加，中鼎今年到11月底，新簽約金額1,273億元、在建工程金額2714億元，雙創歷年全年新高。

疫情影響工程標案時程，中鼎指出，未來12個月全球潛在投標金額仍高達上億元台幣，以台灣最多，是積極爭取標案的重心市場。預期，明年中鼎新簽約、在建工程金額再創新高的機率頗高。

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