半導體設備夯 上銀、哈伯、靄崴闢新藍海

全球半導體投資熱，國際半導體協會（SEMI）預估，2021年全球OEM半導體製造設備銷售金額，高達700億美元，吸引台灣工具機業者爭相卡位，包括上銀、哈伯、靄崴等業者已接獲來自半導體業的訂單；福裕等公司為降低對汽車產業依存度，也競相搶攻新市場。

2020年疫情爆發，催化全球汽車大廠發展電動車取代傳統汽油車的腳步。也因此台灣工具機廠面臨未來汽油車訂單短少三成以上的經營危機，為轉型，瞄準政策推動的半導體設備國產化商機，卡位布局。

SEMI預估，2020年全球OEM半導體設備銷售金額達632億美元，年增6％，2021年營收將出現兩位數成長，達700億美元。半導體產業成為台灣工具機業搶攻的新市場。

工具機公會理事長許文憲表示，台積電使用的設備，九成以上都是進口，政府希望台灣半導體業設備也能國產化，並由工具機公會籌組半導體設備在地化跨產業聯盟。工具機業的現況是，上銀集團旗下上銀及大銀微系統，已經是全球前三大半導體設備供應商；哈伯精密生產的冷卻機高精密溫度補償，賣給美國應材；而靄崴科技也供貨給美光、GOOGLE及美國應材等廠商。

據了解，上銀及大銀微系統拿下美國應材等三大半導體設備業訂單，日本半導體設備商2020年間，對這兩家公司聯手生產的晶圓機器人系統，也買了18套，應用在韓國半導體廠生產線上。上銀總裁卓永財表示，半導體設備要求必須做到高精密，進入門檻非常高，上銀集團是台灣少數打入全球三大半導體設備供應商的傳動及定位系統廠商。

至於磨床大廠福裕，則看好半導體設備國產化，是率先表態將爭取半導體設備訂單的台灣工具機廠。