工具機過景氣低點已過 今年Q3可見復甦

去年機械業和工具機業景氣低點已過，展望今年，業界指出仍需觀察疫情進展，不過中國大陸市場回溫，美國持續拉貨，預估上半年表現可優於去年同期，工具機第3季可見復甦，今年營運目標較去年佳。

展望今年工具機產業景氣，友嘉集團總裁朱志洋指出，持續觀察COVID-19疫情進展，這對於工具機是危機也是轉機，因為疫情應用帶動視訊、擴增實境和虛擬實境（AR/VR）等，業者更了解客戶需求；此外疫情加速筆電等宅經濟產品需求，交貨時間縮短，另外疫情也帶動醫療產業商機。

他指出工具機產業景氣去年已到谷底，預估若今年下半年疫情有轉機，工具機產業有發展空間，若疫苗效果逐漸浮現，今年第3季可看到復甦，第4季可更明顯，今年產業表現不會比去年差。

展望今年台灣機械產業產值表現，機械工業同業公會理事長柯拔希指出，中國大陸市場需求回溫、美國製造政策持續帶動台灣機械設備出口美國，預估今年台灣機械產業總產值有機會較去年成長5%到10%，今年上半年產業表現會優於去年上半年，今年爆發性成長可期。

柯拔希表示，若機械業每月出口產值可維持23億美元到24億美元以上，全年台灣機械產業出口產值力拚300億美元。

觀察美中貿易戰進展，柯拔希預期這對台灣機械產業是「短空長多」，今年台灣機械業在檢量測設備、電子設備和工具機表現仍可期待。

工具機大廠東台指出，訂單能見度可到今年第2季，看好中國大陸車用工具機和PCB設備出貨，預期今年中國大陸PCB設備和車用設備出貨穩健，歐洲市場保守看待，越南市場有回溫跡象；期盼今年集團業績較去年成長，獲利目標較去年轉盈。

工具機大廠亞崴表示，去年工具機產業景氣低點已過，接單回溫，中國大陸市場接單強勁，台灣母公司接單歐洲、亞洲和美國市場訂單回溫，汽車產業需求持續復甦，預估今年營運表現可優於去年。法人指出亞崴在台灣訂單能見度可到3個月，中國大陸能見度4到5個月。

觀察傳動元件市況，上銀集團總裁卓永財指出，受惠半導體、醫療和5G應用拉貨，上銀訂單滿載到今年第2季，線性滑軌平均交貨期延長1.5個月到2個月，部分大規格滾珠螺桿甚至超過3個月。

全球傳動今年業績成長可期，主要是中國政府補貼產業政策延續到今年，產業資本支出增加，另外5G基地台建設也延續到今年，均有助傳動元件需求；若疫苗效果浮現，歐美市場出貨今年第2季或第3季可回溫。

外資法人指出，工具機訂單回溫，傳動元件交貨期從原先2個月延長到3個月，工業自動化訂單能見度改善，上升週期估可延續到今年，有機會帶動第1季傳動元件需求回溫，價格今年首季有機會上漲。