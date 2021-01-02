12/26-1/1國內外焦點：130檔樂「鼠」錢

國內

疫情受惠的口罩股美德醫療-DR漲幅更達23倍，前五高飆股漲幅都在五倍以上，也刷歷史新紀錄……

若健保財務要維持4年平衡，費率要拉高到5.47％～5.52％，對很多民眾負擔大，所以這次選擇中間值……

多數台股分析師認為，爆量後作頭疑慮頗高，惟最早一路看好的宏遠證券副總陳國清認為震盪難免……

四大法人看元月紅包行情可期，在資金效應、外資回補、企業獲利成長下，元月可偏多操作，指數衝關萬五近在咫尺……

元旦推動的新制，陸籍人士若持有居留證、台灣民眾的配偶及未成年子女、專案許可者可來台……

國外

中國在談判的三個關鍵支柱上已實現了必要的實質性承諾：市場准入、公平競爭環境和可持續發展……

促成歐盟國家達成此項投資協議的原因在於歷經數十年的全球化後，供應鏈脆弱的問題於2020年一舉浮上檯面……

螞蟻集團目前存在的主要問題除藐視監管要求以外，還包括利用市場優勢地位排斥同業經營者，以及損害消費者權益……

總額高達2.3兆的法案獲得簽署，意味著美國政府機構免於29日起停擺的危機，1,400萬名民眾得以恢復領取失業補助……

歐美日韓等主要央行維持寬鬆貨幣政策立場，加上新冠疫苗相繼問世與開打，這些都是帶動股市上揚的利多消息……