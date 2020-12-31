美輪胎雙反調查初判出爐 台廠提對策

美國輪胎雙反調查初判出爐，市場傳出，南港輪胎將面臨98％反傾銷稅、泰豐則會被課88％的稅率。對於可能面對的輸美高關稅課徵，南港2020年12月30日提出因應對策，包括，新竹新豐廠、大陸張家港廠兩個廠的產能對調；新豐廠生產PCR LTR輪胎不出口至北美地區，改由張家港出貨。其他未受稅率影響的產品仍維持由新豐廠出口並擴大生產。另外，新豐廠的產能轉供應歐洲及其他未受影響地區。除此之外，新豐廠推出更多不受稅率影響的利基產品系列，如ATV越野沙灘車及ST拖車以提升營收與毛利率。

至於泰豐，也在2020年12月31日，針對「美輪胎雙反調查初判」提出說明；泰豐表示，泰豐將重新調整市場銷售轉供其他北美市場（如加拿大等）及非北美市場（如歐洲、中南美等地區），並推出更多不受稅率影響的利基產品系列的銷售比重（如競技胎.UHP等）因應。

而為降低輸美關稅課徵所帶來的衝擊，泰豐也超前佈署利基產品。泰豐指出，針對產品趨勢走向，為響應環保新趨勢，將以低滾阻高效能配方的高扭力電動車胎進行。因應全球氣候變遷，研發創新耐磨耗高冰抓配方的全天候四季胎。為自動化管理趨勢，也會朝客製化製程滿足客戶需求的RFID標籤應用胎。