陽明史上大驚奇 今年航線全都賺錢

陽明（2609）31日法說會上公司總經理杜書勤指出，公司2020年南北線全年都有獲利，前三季獲利18.51億元，第四季市場大好，目前全航線都爆滿，未來兩年因為交付新船較少，有利市場發展。對於法人詢問今年獲利是否可以打消一半虧損，杜書勤表示不止一半，另財務長何秀綺表示，公司過去的虧損有49億未來幾年可以扣抵所得稅。

陽明的南北線主要包括南美、南亞、中東與澳洲。杜書勤指出，目前各航線運價確實是毛利率都相當高，對於長約簽屬，公司一般採取簽五成策略，市場好時少簽5％。多位法人都問到長約簽署問題，甚至建議簽二到三年以穩定獲利，但杜書勤坦承託運人恐怕不願意簽這麼久。

對於市場到底會好到甚麼時候，杜書勤表示農曆年前沒有問題，年後要看疫情發展，如果疫情太嚴重影響到生產也不樂見。公司業務長張紹豐指出，今年大陸工廠一月中就開始有休年假，但不少工廠採取輪班制，仍有出貨需求，因此公司的年後減艙不會減太多。

杜書勤表示，公司財務好轉，未來會積極布建自有船舶與自有貨櫃，目前公司有90艘船，明年預定有9艘1.1萬箱（20呎櫃）貨櫃船交船，另有4艘2,800箱貨櫃船會交船，但也會還掉租賃船，實際艘數會達94艘，目前新造船船價十年來看還算低，但貨櫃造價就漲了近一倍。

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