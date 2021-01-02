未來車大戰即將引爆 蘋果、華為狹路相逢

路透社一篇蘋果將於2024年投產Apple Car的報導，市場紛紛看好蘋果將成為撼動特斯拉地位的最強競爭對手，不僅掀起資本市場追逐Apple Car概念股的資金狂熱，效應更擴散至整個車用電子及車用零組件，車用主題投資瞬間躍居盤面主流。但Apple Car效應究竟只是題材炒作的曇花一現？還是新一輪多頭主流趨勢的序幕？相信會是投資人最想知道答案的問題！

蘋果搶救營收大作戰

蘋果硬體銷售主力的iPhone，在手機市場規模來到天花板後，成長動能趨緩有目共睹，甚至近期已被逼著走向降價刺激銷售的下下策。為了尋找營運成長的新引擎，朝向智慧化發展的汽車產業，市場規模龐大又符合蘋果用新科技創造新消費者體驗的強項，自然成為庫克眼中的瑰寶。

根據瑞銀最新報告指出，隨著電動車持續發展，預估電動車成本與價格可望逐步與油電車越來越接近。預估2022年電動車與傳統車總成本差距將縮減至1,900美元，預估2024年成本差距將驟降至零。

禁售令觸動商機爆發

無獨有偶，2024年剛好也是燃油車賜死令發出的時間點，法國計劃在2024年前禁止銷售以礦物燃料為動力的汽車，法國巴黎、西班牙馬德里、希臘雅典及墨西哥墨西哥城等城市，已計畫在2025年禁止柴油車進入市中心。配合法規上路，汽車龍頭豐田2025年起停產停售傳統燃油車，二當家福斯2026年發布最後一款傳統燃油車，讓2024年成為燃油車時代轉換至電動車時代的重要分水嶺年份。

整體而言，可預期2024年後將是電動車滲透率加速提升的重要轉折年，蘋果若選擇在此時推出Apple Car跨入車市，正是搶食商機初爆發的絕佳時機。考量車用電子元件認證期長達三～五年以上，近期傳出台灣零組件廠開始送樣認證的訊息，就時間點來說非常合理，只是送樣不是訂單取得的保證，概念股的股票跑太早、跑太快，投資人就要留意追高的風險。

華為活下去不得不的選擇

事實上，同樣開始將資源從手機轉向汽車產業的還有華為，美國禁令讓華為在5G網通發展受阻，為了生存繼續活下去，不得不讓原本的小三扶正，加速發展未來車解決方案，已與中國多家車廠展開合作，此轉變也會同時加快中國當地汽車智慧化的腳步。

根據華為輪值董事長徐直軍的説法，在傳統汽車走向完全自動駕駛、電動汽車後，傳統部件構成只會佔30～40％的製造成本，剩餘的60～70％與電子、運算、通訊及軟體相關。華為面對未來車，已具備晶片、演算法、通訊、硬體，甚至是電機、電池芯等方面的核心技術，華為可將以前積累的技術應用在汽車領域。

雖然華為對外一再宣稱不會造車，僅聚焦ICT技術幫助車企造好車，但從對內的不造車聲明的有效期限只有三年觀察，華為練兵三年劍指2024年燃油車禁售商機的布局，其實已人盡皆知。相較Apple Car發展仍處於概念階段，現在市場只能瞎子摸象，推敲技術採用及潛在供應鏈。

先軟後硬 有利快速提升市場滲透率

華為的智慧汽車解決方案已開始商用化，相關合作廠都已有雛形，從中去理解未來車的趨勢發展，找尋相關商機的投資機會，或許更有助提高勝率。

華為在2020年10月30日推出智慧汽車解決方案品牌HI(Huawei Intelligent Automotive Solution)，融合智慧駕駛、智慧座艙、智慧聯網、智慧車雲及智慧電動的五大業務，並增加一個全新的運算及通訊架構，以及包括激光雷達、AR-HUD在內的三十多個智慧化部件，還擁有智慧駕駛操作系統(AOS)、智慧座艙操作系統(HOS)及智能車控操作系統(VOS)等三大操作系統，形成一個全面性的智慧車解決方案。

假想敵鎖定蘋果Carplay的華為HiCar，更將行動裝置與汽車透過鴻蒙作業系統連接起來，利用兩者的強屬性及多設備互聯能力，在手機和汽車間建立管道，把手機的應用及服務延伸到汽車，實現手機為核心的全場景體驗，給消費者創造智慧出行體驗。目前已有超過150款車型確認搭載華為HiCar，預估到2021年搭載華為HiCar的汽車數量將達到500萬輛，第一年在整體車市的滲透率比侷限在純電動車市場的特斯拉更快上逾百倍。

體驗最前線的智慧座艙熱度高

除了需等待法規放行的自動駕駛外，目前中國法人討論最多的智慧車解決方案，主要都圍繞在最直接增加駕駛員使用者體驗的智慧座艙上，華為HI智慧座艙有強大的視覺識別能力、語義理解能力及AI技術，可用自然語言交流，看懂用戶的手勢及表情，智慧地為用戶服務。同時包含AR抬頭顯示器(HUD)，它可以把普通的擋風玻璃，變成一個七○吋大螢幕，結合7.1聲道環繞音效，駕駛可以看電影、打遊戲、開視訊會議等，化身成為行動辦公室。

智慧座艙升級趨勢主要在增加HUD、車聯網模組、副駕駛及後排娛樂系統等功能，以及儀錶盤升級、中控智慧化且大尺寸化等，根據高工智能產業研究院預估，智慧座艙單價將從傳統座艙的二千元人民幣以下，翻倍至六千元人民幣以上。

偉世通資料顯示，預計2022年全球智慧座艙市場規模將從2017七年的318億美元增長到492億美元，年複合成長率達9.1％。其中，貢獻最大的是車聯網中通信系統及HUD，年複合成長率分別達19.3％及二七．九％，相關供應鏈產品內容價值將有提升的空間。

聯發科解決方案已獲採用

聯發科(2454)所推出的車用整體解決方案Autus就包含智慧座艙，提供安全感測器資料、即時或停車影像 、本地端多媒體源或影音串流服務影像、基於新型架構的豐富物聯網內容等功能，車載晶片除可獨立運行包含 RTOS、Android及Linux等多種作業系統，也能支援虛擬化運作架構，使以上作業系統同時運行，主要瞄準原裝市場(OE)，二○一九年已打入韓國現代汽車供應鏈，有利加快推廣至其他車廠的時程。

（高適）

文章來源：理財周刊

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)