舊換新快落日 老車搶報廢

汽車汰舊換新貨物稅減徵5萬元的政策將於明年1月7日落日，年終國內掀起老車報廢潮，讓補助先落袋為安，車商估12月將有近兩萬輛汽車報廢，全年申請汰舊換新補助購車的數量將衝上17萬輛，創該政策實施五年來最高。

車商指出，由於老車報廢後，半年內換購新車均可申請5萬元補助，預估今年底這波老車報廢潮帶起的換購新車商機，將嘉惠明年農曆年前新車銷售市場買氣，對2021年台灣車市樂觀看待。

這輪汽機車汰舊換新補助政策將於明年1月7日屆滿五年落日，儘管財政部釋出將再延五年，但相關提案仍未從行政院送到立法院，確定來不及於1月7日前完成修法程序。就是因為擔心可能補助會有變，趕在年底前提前報廢老車的民眾明顯增加。

尤其多數車商都表明，明年1月7日以後至完成修法前的空窗期，將暫停代墊5萬元貨物稅補助的做法，讓明年初有意換車的民眾，搶在今年底前報廢老車，車商也多勸說買家：「先報廢老車把5萬元補助資格搶下，再來慢慢選擇要買的新車！」

根據車商統計，今年前11月申請汰舊換新補助的購車量達到15.47萬輛，換言之有超過15萬輛的老車報廢，已創下近五年老車報廢數量的新高，12月還有提前報廢潮的湧入下，單月報廢量上看兩萬輛，估全年老車報廢總量將達17萬輛的歷史新高。

但車商也認為，這些搶在年底前報廢老車的消費者，多數會在明年農曆年前換購新車，將進一步拉高明年第一季的車市買氣。

依據財政部釋出的《貨物稅條例》修法訊息，將提案把汽車汰舊換新貨物稅5萬元補助再延長五年，並回溯自明年1月7日起適用，讓補助沒有空窗期，然目前主管機關沒人敢打包票一定能如願於立院臨時會期中完成立法，成為干擾明年車市的不確定因子。

此外，不少中古車商對於汰舊換新補助延長實施表達異議，儘管新修法將報廢老車車齡限制由六年延長至十年以上，但仍未解決中古車商車源銳減的痛點，讓這次修法後續仍充滿變數。

12月機車狂賣逾12萬輛

搶搭補助末班車買氣爆發，12月國內機車銷售爆逾12萬輛天量，加上市場雙雄光陽、三陽祭出年底前下單「補到底」的承諾，加重市場缺車狀況，估12月溢出的訂單，要等到明年農曆年後才能消化完畢。

機車業者表示，明年初忙完12月溢出的訂單後，緊接著今年遞延的外銷訂單也要開始交車，「明年第一季生產線加班將成為常態！」甚至考慮將縮短農曆年假期，提前開工追進度。

明年起買機車補助差很多，包括交通部ABS每車4,000元補助終止，環保署汰舊換新補助每車少2,000元，若財政部汰舊換新貨物稅補助4,000元修法不順無法延長實施，明年購買機車補助最多差1萬元，引爆今年底國人瘋搶機車。

據了解，兩大龍頭光陽、三陽12月產能都已開到最大，三陽放話12月機車交車量要突破4萬輛，光陽也表示要超過4.5萬輛，兩大業者超越極限的表現帶動下，估全月市場規模將一舉超越12萬輛，改寫台灣機車市場新紀錄。

特別是12月初，三陽、光陽陸續宣布「補到底」方案，針對今年底前下訂購車的買家，若來不及於今年底前完成交車、享受到最高額的政府補助，補助差額由業者補貼，此舉更進一步激化買氣提前爆發。

業者透露，目前各通路排身分證候車的訂單，已是月產能的一倍之多，估算這些年底前來不及交車的溢出訂單，可能要等到明年農曆年後才有機會消化完畢。

不過疫情讓全球機車、沙灘車需求暴增，國內機車廠今年第四季挪用外銷產能全力拚內銷，「欠的車總是要還的！」機車業者表示，國外客戶要求交貨壓力與日俱增，明年第一季勢必要還，加上新年度外銷正常供貨的需求，因此產線內銷忙完緊接著要開始忙外銷，至少明年第一季底前不得閒，預告加班將成為常態。