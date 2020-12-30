寶佳持續加碼東元持股 挑戰明年董事改選

電機大廠東元公告寶佳集團相關4位聯合申報人，對東元持股比重提升到27.85％，其中合遠國際投資首次加碼持股比重到1.02％。市場人士表示，寶佳集團續成為東元第一大股東，挑戰明年東元董事改選企圖心濃厚。

東元29日公告寶佳資產管理持股比重18.97％，與上一次公告相同，持股總數約3億7,323萬7,991股；嘉源投資持股增加到1億5,465萬3,000股，持股比重從上一次公告的7.49％增加到7.86％；源通投資持股續為零。合遠國際投資首次加碼東元持股2,007萬1,000股，比重1.02％

東元指出4位聯合申報人從10月9日到12月22日止，經由集中市場交易買進方式取得2,738萬8,000股，合計持有東元5億4,796萬1,991股，持股比重提升到27.85％。東元目前已發行股份總額19億6,769萬2,886股，市場人士指出，寶佳集團持續是東元第一大股東。

根據公告，寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資從去年2月26日起陸續從交易市場取得東元股權，此次首度新增合遠國際投資共同取得。

東元在11月下旬宣布與華新麗華以換股方式策略聯盟，預計換股交易完成後，華新麗華將持有東元電機約8％股權，東元將持有華新麗華約6％股權。股份交換基準日暫定明年1月6日，雙方在12月2日已簽署合作備忘錄。

東元結盟華新，市場人士解讀這是牽制寶佳集團欲透過增持東元股權、有意介入明年東元董事改選的意圖。華新集團焦家在資本市場經驗深厚，明年東元改選董事，焦家將成為東元集團的關鍵助力。