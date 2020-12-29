最大貨櫃基地！ 高雄港第七貨櫃中心開工

台灣港務公司29日表示，為提升高雄港競爭力及未來發展契機，29日於高雄港第七貨櫃中心舉辦「高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮」，由行政院院長蘇貞昌主持，交通部政務次長王國材及航商業者、各機關代表共同出席，為高雄港第七貨櫃中心新建工程開工動土儀式祈福，典禮順利圓滿成功。

台灣港務公司說明，高雄港第七貨櫃中心計畫期程從2020年起至2023年底，將由政府投入約203億元，長榮海運公司投資206.5億元，興建5座深水碼頭，可供全球最大之2.4萬TEU貨櫃輪停靠，搭配縱深700公尺、149公頃之櫃場腹地，及興建中的自動化櫃場機具、5G光纖通信及遠端監控中心等，深具發展全自動化大型貨櫃基地之優勢。

蘇貞昌致詞時表示，高雄港為臺灣第一大國際商港，位處亞洲航運樞紐，貨櫃裝卸量占全台近7成，其中長榮海運的貨櫃裝卸量更逾高雄港總量之3成，對台灣經濟成長貢獻卓越。港務公司建造中的第七貨櫃中心，不但可為我國第一大航商「長榮海運公司」提供更良好的貨櫃營運基地，增加其國際航運的競爭力，更關係著我國經貿長遠發展之動能。

台灣港務公司指出，高雄港優越的地理環境、完善的港埠設施及高效率的作業能力，打造世界主要貨櫃樞紐港要件，而長榮海運作為全球排名第七的海運巨擘，卓越的經營能力有目共睹。

台灣港務公司表示，已與長榮海運簽訂長期租約，將大幅優化高雄港整體資源運用，使國內航商深耕高雄，且2023年高雄港第七貨櫃中心啟用後，每年貨櫃營運量預估超過500萬TEU，可望成為世界上最具效率的貨櫃基地。

（工商時報 郭建志）

高雄港第七貨櫃中心動工 每年增約500萬TEU貨櫃量

高雄港第七貨櫃中心新建工程29日聯合動工，由台灣港務公司和長榮海運合計投資409.5億元，興建5座深水碼頭預定2023年12月完工，由政府投入新臺幣約203億元，完工啟用之後，每年可帶動約500萬TEU（20呎標準貨櫃）的貨櫃量。

台灣港務公司董事長李賢義向出席的中央和地方首長簡報指出，行政院核定的高雄港洲際貨櫃中心計畫，主要是要結合產業與自貿港區，確保高雄港為樞紐港，重新建立南部石化儲運中心，創造港市再造的契機，打造高雄成為南部經貿火車頭。

李賢義表示，港務公司已經填海造陸371.5公頃土地，並在2017年交給中油176公頃石化油品儲槽用地、以及民間石化業者46公頃倉儲物流用地，未來，位於亞灣區內的前鎮區199座石化儲槽，將遷移至此。

他說，高雄港第七貨櫃中心第二期計畫期程從2020年1月至2023年12月，由政府投入約203億元，長榮海運公司投資206.5億元，興建5座深水碼頭，可供全球最大的2.4萬TEU貨櫃輪停靠，搭配縱深700公尺、149公頃的櫃場腹地、以及興建中的自動化櫃場機具、5G光纖通信及遠端監控中心等，深具發展全自動化大型貨櫃基地的優勢。

他說，七櫃5座深水碼頭預定2023年12月完工，每年可帶動約500萬TEU（20呎標準貨櫃）的貨櫃量。

行政院長蘇貞昌表示，高雄港為台灣第一大國際商港，位處亞洲航運樞紐，貨櫃裝卸量占全台近7成，其中，長榮海運的貨櫃裝卸量更逾高雄港總量的3成，對台灣經濟成長貢獻卓越。

他說，港務公司建造中的第七貨櫃中心，不但可為我國第一大航商長榮海運公司，提供更良好的貨櫃營運基地，增加其國際航運的競爭力，更關係著我國經貿長遠發展的動能，創造高雄港、市及航商三贏的新局面。

高雄市長陳其邁指出，第七貨櫃中心預計2023年完工啟用後，每年貨櫃營運能量約達500萬TEU，可望成為全球最具效率的貨櫃基地，他說，第七貨櫃中心的興建，奠定高雄港未來數十年的競爭、取得先機，站穩東亞最重要貨櫃港口的戰略位置。

（工商時報 顏瑞田）