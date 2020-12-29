台灣10大集團 2021結構恐洗牌

2020年COVID-19疫情非但沒有影響台灣出口，反而在美國供應鏈「去中化」策略及中國大陸供應鏈加速「去美化」備貨因素導引，同步對台灣加碼訂單情況下，使台灣前11月出口成長4.2％，出口金額達3,122.75億美元，以今年7月以來單月出口金額都不低於280億美元來看，今年全年出口金額有望創歷史新高，加上全體上市公司前3季獲利增長9％。CRIF中華徵信所以此預測，2020年300大集團獲利可望成長5％-10％，稅後純益總額重新站上2兆元大關，如果疫情因疫苗問世受到控制，2021年300大集團獲利可望再成長10％再創2.2兆元新高。

2020年版的台灣10大資產集團排名依次為霖園、富邦、中信、臺灣金控、潤泰、鴻海科技、新光、合庫金控、兆豐金控及台塑。 但要留意2021年10大集團結構可能巨變。

一、近五年台塑(1301)集團的資產成長率呈現放緩，第10大集團的寶座可能因而易主。台塑集團2016年-2018年資產成長率維持在4.41％-4.05％之間，2019年產總額成長率則出現少見的負成長1.84％，同時2020年至第3季為止台塑四寶因油價下跌營運表現不佳，造成流動資產減少、採權益法投資金額也下降，使得資產總額又較2019年底減少約1,714億元。

二、第二個變化則是要觀察富邦金(2881)公開收購日盛金(5820)的結果。2019年富邦集團資產總額與霖園集團的資產總額差距約為1960億元，如果併購成功，那麼富邦集團的資產總額加上日盛金控的資產總額3500億元，就不排除可能小幅超越霖園集團的資產總額，躍升為台灣第一大集團。但若就富邦金和國泰金的兩家金控來看，國泰金控仍然是國內第一大金控，因為富邦金控和國泰金控的合併資產總額差距仍有1.25兆元左右的差距，即使富邦金併購了日盛金仍難撼動國泰金控在金控業的龍頭地位。

三、過去三年第一金控的資產成長率分別為3.63％、11.42％、9.23％，資產成長率遠高於台塑集團；截至2020年第3季為止，第一金控的資產成長率較2019年成長6.13％，資產總額已經高達3兆4,032億元，且第一金控集團旗下的第一商銀甫被金管會指定台灣第六家系統性重要銀行，因此很有可能取代台塑集團的地位擠進前10大集團。

四、若是富邦金控透過公開收購模式成功併購日盛金控，那麼金控集團可望受到鼓勵，包括永豐金(2890)、元大金(2885)、開發金(2883)原本就倚靠併購壯大的集團也可能會有更大的興趣進行「金金併」。若以業務互補的角度看，新光金控與台新金控各以人壽及銀行營運為主，合併將是最具互補效果的組合。若以「公公併」而言，華南金控、第一金控及彰銀也是極佳的組合。

（時報資訊 任珮云）