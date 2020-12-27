紙箱喊漲 永豐餘開第一槍

全球大缺櫃推升國內外原物料價格驚驚漲，國內工紙紙箱大廠也受不了喊漲！據了解，永豐餘在上周發出漲價通知，開出第一槍，基於美國廢紙從7月至今已翻漲逾一倍的成本壓力，預計本周五、也就是明年元旦起，調漲紙箱價格約15％。台灣紙市向來維穩，這將是近年頭一回喊漲。

對此，永豐餘低調回應，未來價格變動仍要看市場供需及客戶用量、訂單狀況而定，像是單一大量與多樣少量訂單牽涉不同營運成本，漲價幅度不同，若有未消化的訂單用量，也會有緩衝期因應。

美國廢紙每噸價格從7月的100美元，至今調漲至220美元，永豐餘調價是希望適度反映成本、維持產品品質。同樣飽受進料成本大漲壓力的正隆、榮成，會不會跟進喊漲或趁勢搶單，備受關注。

據去年紙箱廠市占率統計，依序為正隆29.2％、永豐餘17.1％、榮成13.8％，其他紙箱廠占39.9％，由於三大紙廠市占加總六成，可能引發的市場漲價效應不容小覷。

台灣造紙業每年進口回收紙約120萬～130萬噸，占投入造紙原料高達1／3，所以全球缺櫃問題也驚動經濟部工業局關切，就怕引發紙箱斷料、斷貨，甚至斷鏈危機。

據台灣造紙公會最新情報，全球大缺櫃對造紙廠產生兩大影響：一是進口回收紙價格三級跳，去年底到今年初美國回收紙箱紙每噸100美元以下，主要受到大陸禁廢令、疫情等影響，自7月起疫後復甦，到10月中已升至150美元，目前更漲破200美元大關，近二個月大漲了40％；二是船期時間延長，正常時期從下單採購到貨櫃到港約六～八周，11月開始時程延長20％～30％。

台灣工紙紙箱第四季售價尚稱平穩，12月紙廠庫存調節，為過年前紙箱用量需求高峰儲糧備戰，據了解紙廠庫存一般在1.5～2個月，隨著先前庫存將用罄，目前下單採購、明年貨櫃到港，按照國內航運業估計，大缺櫃情況至明年上半年可能無解，國際廢紙成本高掛，原物料成本跟著墊高，紙箱報價勢將反映成本。

目前傳出紙廠開始回頭搶購國內廢紙，造成國內外廢紙兩頭漲的現象，搶料大戰一觸即發！工紙紙箱大戰輸贏主要取決於廢紙，考驗紙廠的口袋深度和預測準度，口袋深者多囤貨搶市，也將會是一場資本戰。