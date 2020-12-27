12/27前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|12/28（一）
|國產署記者會
國發會公布11月景氣燈號
八大不動產業聯合年終記者會
大魯閣法說
101年終記者會
央行公布11月存款不足退票概況
中央大學台灣經濟研究中心發布12月份消費者信心指數CCI
|12/29（二）
|主計總處公布人力空缺統計
經濟部加工處年終記者會
嘉威生活法說
長佳機電法說
信邦法說
|12/30（三）
|拓凱法說
中華經濟研究院/2021後疫時代與短鏈挑戰下的臺灣產業—臺灣採購經理人營運展望研討會
譁裕股東臨時會
|12/31（四）
|義大世界跨年演唱會
墾丁龍磐公園迎曙光活動
|01/01（五）
|再生能源躉購費率新版上路
國際財經焦點
|12/28（一）
|澳洲、加拿大、紐西蘭、英國休市
|西班牙11月零售銷售
|韓國12月消費者信心指數
|12/29（二）
|美國經濟諮商會12月消費者信心指數
|韓國11月工業生產
|12/30（三）
|俄羅斯12月Markit製造業採購經理人指數（PMI）
|西班牙10月經常帳
|美國12月芝加哥採購經理人指數（PMI）
|12/31（四）
|德國、瑞士、義大利、俄羅斯、巴西、日、韓休市
|韓國12月貿易餘額
|01/01（五）
|全球休市
|韓國第四季國內生產毛額（GDP）
陸港澳焦點
|12/28（一）
|香港11月進出口
|美股中概股微博公布第三季財報
|12/31（四）
|12月官方製造業、服務業PMI
|01/01（五）
|全面禁止進口固體廢物、商用密碼進出口管制、汽車排放「國六」標準、民法典、化妝品監督管理條例、北京小客車牌照新政等新規正式上路
|陸港股市休市
台股一周焦點
|12/28（一）
|股東臨時會
|太普高
|法說會
|全友、大魯閣
|12/29（二）
|股東臨時會
|海光、大略-KY
|除權
|久陽
|法說會
|信邦、雷虎、嘉威、櫻花建
|12/29（三）
|股東臨時會
|譁裕、千附
|除權
|康普
|法說會
|合一、新美齊、三洋紡
|12/31（四）
|股東臨時會
|捷泰
|法說會
|中天、士紙、台南
|01/01（五）
|休市