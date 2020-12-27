12/27前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

12/28（一） 國產署記者會

國發會公布11月景氣燈號

八大不動產業聯合年終記者會

大魯閣法說

101年終記者會

央行公布11月存款不足退票概況

中央大學台灣經濟研究中心發布12月份消費者信心指數CCI
12/29（二） 主計總處公布人力空缺統計

經濟部加工處年終記者會

嘉威生活法說

長佳機電法說

信邦法說
12/30（三） 拓凱法說

中華經濟研究院/2021後疫時代與短鏈挑戰下的臺灣產業—臺灣採購經理人營運展望研討會

譁裕股東臨時會
12/31（四） 義大世界跨年演唱會

墾丁龍磐公園迎曙光活動
01/01（五） 再生能源躉購費率新版上路

國際財經焦點

12/28（一） 澳洲、加拿大、紐西蘭、英國休市
西班牙11月零售銷售
韓國12月消費者信心指數
12/29（二） 美國經濟諮商會12月消費者信心指數
韓國11月工業生產
12/30（三） 俄羅斯12月Markit製造業採購經理人指數（PMI）
西班牙10月經常帳
美國12月芝加哥採購經理人指數（PMI）
12/31（四） 德國、瑞士、義大利、俄羅斯、巴西、日、韓休市
韓國12月貿易餘額
01/01（五） 全球休市
韓國第四季國內生產毛額（GDP）

陸港澳焦點

12/28（一） 香港11月進出口
美股中概股微博公布第三季財報
12/31（四） 12月官方製造業、服務業PMI
01/01（五） 全面禁止進口固體廢物、商用密碼進出口管制、汽車排放「國六」標準、民法典、化妝品監督管理條例、北京小客車牌照新政等新規正式上路
陸港股市休市

台股一周焦點

12/28（一） 股東臨時會 太普高
法說會 全友、大魯閣
12/29（二） 股東臨時會 海光、大略-KY
除權 久陽
法說會 信邦、雷虎、嘉威、櫻花建
12/29（三） 股東臨時會 譁裕、千附
除權 康普
法說會 合一、新美齊、三洋紡
12/31（四） 股東臨時會 捷泰
法說會 中天、士紙、台南
01/01（五） 休市
工商時報 數位編輯