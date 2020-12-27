陸重金挖角神山山民 老謝籲留技術救台灣

台灣半導體產業在全球扮演關鍵角色，護國神山台積電更是兵家必爭。財信傳媒董事長謝金河提到台灣半導體技術被竊問題，呼籲「台灣必須努力守住這一關！」。

謝金河在臉書發文說，偉詮電子董事長林錫銘接受媒體專訪，特別提到台元科技園區潛伏很多中資IC設計公司，這是一個獵人頭平台，也是竊取台灣半導體產業技術的秘密基地，他提醒有關單位要特別注意。他指出，前幾天，自己也當面跟行政院副院長沈榮津提起這個事，並獲回應政府會密切注意。

謝金河表示，這兩年，美、中從貿易戰到科技戰，大家才發現中國的科技公司竊取全球尖端科技技術的嚴重性。其實在這之前，大陸用高薪挖角台灣的半導體人才，像蔣尚義到弘芯，標榜不挖台積電的人及台積電的技術，但弘芯初創有20幾位員工是從台積電過去的，這個挖角定義很難判定。

過去多年，台灣發生很多起違反營業秘密法的訴訟，像聯詠追訴兩名離職員工，德國化工大廠的台籍員工，包括廠長，偷偷把技術賣到中國大陸，遭到起訴。穩懋的砷化鎵技術，也遭到偷竊。

謝金河提醒，現在大陸以舉國之力，全民大煉芯，台灣一定成為重金襲擊的地方，偉詮電子董座跳出來點出重點，台灣如何守住這一關？是未來的重中之重！

（ 中時新聞網 吳美觀）

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