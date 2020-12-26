中油今招考僱員 平均錄取率6.56％

中油2020年僱用人員甄試26日在台北、台中及高雄三個考區共十個考場同時舉行第一試，應考人數總計14,844人，首節考試13,063人到考，到考率88％；預計錄取857人，平均錄取率約6.56％，2020年新增輪機類及航海類，期為中油招募更多新血。

中油表示，本次甄試分兩次考試，第一試為筆試，考試科目包括共同科目國文、英文兩科（占總分30％），以及各類別專業科目（占總分70％）。為杜絕電子舞弊情事，除商請國家通訊傳播委員會指派電波定向監測車及電信警察在各考場協助監測異常電波外，並指派專人使用隱型耳機偵測器及金屬探測設備於各考場巡查以維護考試公平。

中油本次甄試招考對象為高中（職）以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限，共計招考21類別人員，其中輪機類及航海類為新增類別，具備符合簡章規定之乙級以上船員適任證書、船員服務手冊及相關專業訓練合格證書者均可報考；另為善盡國營事業照顧弱勢族群責任，循往例對原住民族及身心障礙人員加計筆試總成績15％。

中油指出，指出，第一試成績預定於2021年1月26日開放網路查詢並擇優通知應考人參加第二試。參加第二試合格錄取人員將依第一試、第二試總成績高低依序按志願分發至各單位訓練，訓練六個月期滿成績合格後正式僱用；人員正式僱用後起薪及晉薪依公司規定辦理，其後得依工作績效逐步晉升。

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