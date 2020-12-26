12/19-12/25國內外焦點：運價漲勢太瘋狂

國內

國內大型攬貨公司負責人指出，明年5月美西線長約運價，估計會提高逾七成，市場已正式進入高運價時代……

針對2021年元旦開放含萊克多巴胺美豬、30個月齡以上美牛進口議題，立法院24日進行表決大戰……

大同新經營團隊23日正式亮相，新任董事長盧明光勾勒五大轉型方向，並發下豪語明年要讓股東拿到錢……

立法院內政委員會21日通過實價登錄2.0的地政三法，讓交易價格揭露到每個門牌，且預售屋也要在買賣後30日內揭露……

根據各大行庫內部依據最新的獲利狀況來評估今年員工的平均年終行情，今年兆豐、一銀、合庫可望位列前三名……

國外

整頓網路巨頭，大陸監管層選擇「擒賊先擒王」。大陸政府劍指網路業最具實力的阿里系，宣示高壓監管決心……

英國與歐盟終於敲定脫歐貿易協議，也讓四年來就英國要如何與最大出口市場進行往來的不確定性畫下句點……

變種病毒四處亂竄，英國證實南非病毒已入侵，新加坡亦通報第一例英國變種病毒，令各國在耶誕前夕繃緊神經……

美國總統川普政府即將於1月20日卸任，卻絲毫不放鬆對中國的施壓。美國商務部21日公告新增「軍事最終用戶」清單……

國際油價21日重挫逾5％、銅價失守8千美元大關。盤中曾觸及波段高點的金銀也因避險資金流向美元下而反轉走跌……