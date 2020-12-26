車市最吸睛！2020暢銷車 豐田叱吒風雲

2020年即將走到尾聲，台灣的年度暢銷車排名大致已提前底定，豐田（Toyota）進口運動休旅車RAV4，以超過3萬輛的空前銷售佳績，擊敗19連霸的豐田國產轎車Altis，成為台灣新一代銷售神車，也創下進口車款拿下台灣年度暢銷車榜冠軍的紀錄。

不過RAV4在2021年想連莊神車寶座，恐將遭遇自家後起之秀－豐田國產運動休旅車Corolla Cross的強力挑戰。Corolla Cross發表才短短兩個月，已累積近9,000輛的銷售成績，成為年度暢銷車的第11強，若12月交車順利，甚至有機會躋身十強之列。

2020年暢銷車前12強中，代理豐田與凌志（Lexus）品牌車的和泰汽車中拿下半數席次，成為最大贏家。其中2019年以些微差距力退RAV4、連莊暢銷車冠軍的Altis，今年擋不住整體轎車買氣退潮壓力，改由RAV4奪冠。事實上，2020年暢銷車前12強中，包括RAV4在內有多達七款是休旅車，反映出目前運動休旅車已是購車選擇主流的趨勢

另豐田國產廂式休旅車Sienta、國產掀背車Yaris，今年也分別奪下暢銷車榜的第七與第八名，惟受車型進入產品週期後段影響，今年銷量出現下滑。和泰車陸續透過推出Yaris Corssover與Sienta Corssover等改款車型，拓展銷售客層，力拚2021年兩車系銷售回春。

此外，凌志豪華運動休旅車NX挾超高CP值的優勢，一舉擊敗宿敵賓士C系列轎車，成為豪華進口車市場銷售冠軍，加上今年原廠大幅提高對台供給配額，前11月交車逾8,600輛，不僅創新高，更首度擠入暢銷車榜第12強位置。

福特六和汽車唯二國產車Focus、Kuga推出大改款後，透過給予同級最高規安全配備、性能等訴求，迎回消費者信心，今年銷量倍增，分別奪下暢銷榜第六與第九名位置，讓福特六和成為今年最大黑馬。

同樣奪下兩席的還有商用車王中華汽車，旗下輕型商用車Veryca、Delica，分別搶下暢銷車榜第三與第十名。業者分析，輕型商用車的熱銷，反映出疫情中，國內宅配物流用車需求成長，另一方面，中華車在Veryca、Delica新改款車推出後，全面配置自排變速系統，迎合現代人駕駛習慣下，進一步打開銷售客層。

此外，今年擠入暢銷榜的車型，還有日產國產跨界休旅車Kicks，及本田國產運動休旅車CR-V。其中已上市超過一年的Kicks，今年儘管面臨許多新進對手的挑戰，包括豐田Corolla Cross、現代Venue等，但銷售戰力依舊旺盛，前11月銷售逾1.45萬輛，持續扮演裕隆日產汽車業績的中流砥柱。

向來是本田在台最暢銷車款的CR-V，今年推出小改款車型，有效提升產品競爭力，對抗包括豐田RAV4、福特Kuga等同級車的踢館，順利保住國產運動休旅車的年度銷售冠軍寶座。

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