戴姆勒跨海告帝寶 法人估二審明年Q1出爐

面對戴姆勒跨海來台提訟，車燈大廠帝寶指出產品開發一定迴避外觀專利；法人預期帝寶相關二審訴訟明年首季將有結果。

帝寶今天上午接受券商邀請舉行法人說明會，對於賓士母公司戴姆勒（Daimler AG）車廠跨海來台提告訴訟，根據法人轉述，帝寶指出集團開發車燈一定進行外觀專利迴避。

法人指出，相關二審訴訟預期明年第1季將有結果，今年12月初德國法院已通過維修免責條款且不溯及既往，對台灣推動售後維修市場（AM）產品維修免責立法，是正面影響。

媒體報導，德國整車車廠戴姆勒（Daimler AG）跨海來台向智慧財產法院對帝寶提起專利訴訟，台灣智慧財產法院一審判決戴姆勒勝訴，目前進入二審階段。業界人士指出，戴姆勒來台對帝寶提告，牽涉到特定車燈產品外觀專利或是內部機構件專利問題，但若是前者，因為車燈外觀不可改變，台灣目前對於外觀專利能否註冊一事，仍待「維修免責」立法保護。

在產能和研發布局，帝寶嘉義廠今年底完工，主要從事BMC射出與加工，另外台南新營模具廠預計2022年12月完工。公司表示，每年研發支出占總營收比重約5％，最近6年占比超過7％到8％。

對於在台投資和資本支出規劃，法人指出，帝寶集團持續回台投資，從2014年到2019年設備廠房和土地投資規模累計達到新台幣76億元到77億元，若加上每年模具折舊攤提，規模超過150億元。

展望未來投資規模，帝寶預期未來不會增加廠房設備和土地資本支出，在中國大陸和台灣的模具投資也會降低。

帝寶台灣廠區每年AM生產數量約2,400萬件到2,500萬件，台灣廠區年產能可到4,000萬件。

觀察明年首季營運，帝寶指出今年第4季歐美船運貨櫃排不上，情況可能延續到明年第1季，集團訂單持穩、生產能力無虞，出貨給歐美客戶要看貨櫃排程。

觀察中國大陸子公司營運，帝寶指出第3季受惠人民幣匯率升值、匯兌利益回沖，使得前3季海外子公司虧損幅度收斂。法人指出，帝寶前3季在中國大陸匯兌收益約人民幣2,000多萬元。

在整車原廠（OE）產品布局，帝寶指出，集團持續布局中國大陸OE車燈產品，未來會調高集團在OE業績比重。

法人表示，目前OE車燈業績占帝寶集團業績比重約2成，AM車燈業績占比約8成。

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