班克西作品登台 展出猴子國會等60件經典

曾在拍賣會上惡作劇將作品「氣球女孩」絞為碎紙的塗鴉藝術家班克西，近期包括他的「猴子國會」、「凝固汽油彈」、「擲花者」等近60件經典之作，將在台灣展出。

英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）從14歲開始就在街頭塗鴉作樂，他的風格獨特，塗鴉出現英國各地街頭牆壁上，用黑色幽默的方式，無聲訴說他對社會現況的抨擊。

班克西的真實身分無人得知，但他創作出來的角色卻成為他的替身。寬宏藝術透過加拿大經紀公司STARVOX，邀請世界各地收藏家出借近60件班克西作品，來台舉辦「I Love Banksy」（我愛班克西）特展，展件中有1/3是通過班克西的代理單位Pest Control所認證的作品。

展覽中除了展出「氣球女孩」版畫，同時也以複製畫呈現2019年畫作在拍賣會上賣出後，瞬間被絞為碎紙的畫面。

班克西作品裡有不少都在探討戰爭，2003年他最著名的經典作品「擲花者」，直接表達班克西對以色列、巴勒斯坦邊境隔離牆的態度，他認為，「隔離牆實際上是把巴勒斯坦變成了世界上最大的開放式監獄。」

2017年班克西在巴勒斯坦建造一間「圍牆飯店」（The Walled Off Hotel），飯店距離分隔以色列、巴勒斯坦的隔離牆只有幾步之遙，飯店裡充滿諷刺意味的畫作，從裡到外都充滿著反差效果，被認為是「世界上最糟糕的景象」。在台灣的展覽中，也把飯店與隔離牆的對比，以大型看板呈現。

另外包括班克西在英國脫歐之際，以「猴子國會」戲謔反諷當下混亂的政治局面；把明顯是偽造的「佩克漢岩石」偷渡進大英博物館；惡搞印象派大師莫內的作品，把睡蓮池中放上購物車和警示錐的「給我看莫內」，體現他對社會消費主義的諷刺。

「I Love Banksy」（我愛班克西）特展，明天起至2021年4月5日在中正紀念堂一樓1展廳展出。