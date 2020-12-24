私校退場條例漏洞百出 教團憂百億公款淪私產

〈私立高級中等以上學校退場條例草案〉已在11月由行政院拍板，全案已送審立法院，但教團憂心若政院版本通過，千百億元獎補助款恐將無法回歸公共，甚至更淪為「指導」私校董事會把持校產的工具，因此呼籲朝野立委務必將漏洞補起，校產不應成為私產。

全國教師工會總聯合會、台灣高等教育產業工會今(24)日舉行「私校退場後門大開，百億公款變家產？」記者會，表達對行政院版本的條例財產信託、公益董事及專案輔導私校可改制合併改辦等方面，具有強烈質疑。

高教工會研究員陳柏謙表示，會內彙整最近1年學生人數最少的30所私立大專院校（約莫4000人以下），另再加上最近1年間學生人數減少達到1成以上的10所私立大專院校，共計40校，可能最優先適用退場條例的「潛在退場私立大專院校」，而在近十年左右，教育部則以國家預算挹注這40間私校，費用高達新台幣123億餘元，其中更有8家私立大專院校，領取超過4億元補助。

陳柏謙認為，國家鉅額公共資源累積而成為校產，私校進入退場階段時，理應回歸公共，但行政院版本卻表明，只要私校董事會主觀上不願意退場，董事會就能確保校產改辦其他事業，如此便有極大的可成讓國家補助的巨額款項最後淪為私產，因此強力呼籲朝野立委應嚴格把關。

全教總理事長侯俊良則說，百億公產透過政院版條例，恐變成私產，全教總和高教工會曾提出3點質疑，包括政院版條例刪除專案輔導學校「財產信託」條文，以及專案輔導學校要派「公益董事」2到4人，被改為派專任教職員最多3人擔任學校法人董事，以及增加可在3年內申請改制、合併、停辦的選項，

侯俊良認為，行政院版本可說是「內神通外鬼」，不僅刪除財產信託、公益董事，還大開私校退場改辦後門，因此呼籲朝野立委及社會大眾共同監督法案，作為主管機關的教育部，更應當正面回應，負起責任。

高教工會組織部主任林柏儀則提到，私校法就是有漏洞，才會讓私校退場有師生被遺棄，並出現校產被掠奪等等醜聞，但教育部卻放著不管，政院版退場條例更將改辦條款納入，私校資產將無法回歸公共，讓教團無法接受。

林柏儀也呼籲教育部與朝野立委等相關政府單位與機構代表，私校退場條例該補上漏洞，而不是放任漏洞繼續存在。

(旺報 李侑珊)