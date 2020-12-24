傳動元件帶旺 上銀、全球傳動明年成長亮眼

傳動元件需求回溫，法人估中國復甦力道持續，傳動元件價格有調漲機會，包括大廠上銀和全球傳動明年業績成長可期，起碼有兩位數百分點幅度。

展望傳動元件市況，本土投顧法人指出，傳動元件需求從谷底回升，主要是中國產業設備需求復甦，中國政府為振興經濟補貼廠商購買設備；生產自動化也是長期驅動力；此外日本工具機訂單在11月轉為正成長。展望明年，法人預期中國復甦力道持續，歐美市場需求漸好轉，傳動元件在需求拉動下，價格有調漲機會。

外資法人日前指出，工具機訂單明顯回溫，傳動元件交貨期從原先2個月延長到3個月。工業自動化訂單能見度改善，上升週期估可延續到明年，有機會帶動明年第1季傳動元件需求回溫，價格最快明年首季可上漲。從上銀來看，本土投顧法人指出，上銀滾珠螺桿接單狀況好轉，能見度在2個月以上。外資法人表示，上銀已經連續7個月每月單日業績維持在新台幣9,000萬元區間，較去年下半年到今年首季平均單日業績6,000萬元增加超過50％。

從全球傳動來看，法人預期今年來自中國市場業績成長幅度可到20％以上，主要是中國政府為振興經濟補貼廠商購買設備，帶動傳動元件需求，預期全球傳動明年業績成長兩位數百分點。法人預期上銀今年第4季業績上修到持平、力拚季增，單季業績可超過新台幣58.5億元，毛利率可站上28％，力拚與第3季28.42％持平，單季稅後淨利可超過6.2億元，每股純益逼近1.9元。

外資法人預估上銀今年業績可超過210億元，年增約4％到5％，毛利率可落在27.5％到28％區間，營益率可超過9％，稅後獲利可逼近20億元，每股純益可超過6元。本土法人估明年上銀集團業績超過255億元，年增2 成以上，稅後淨利超過33億元，拚歷史第3高，每股稅後純益估超過10元。

延伸閱讀

上銀11月營收16個月高點 下季傳動元件看漲

陸產業自主 台、馬、星、泰損失大

世銀：陸明年經濟增速7.9％