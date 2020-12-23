尾牙停辦潮 12月餐飲業恐翻黑

最新出爐11月零售、餐飲營業額，各年增2.5％與0.8％，拉出連5紅成績。不過隨著秋冬疫情再起，企業大型尾牙取消，內需消費藏著隱憂，經濟部就預測12月餐飲業業績恐由紅翻黑，最多可能負成長4％。

經濟部公布11月工業生產指數，年增8.19％，為連續第10個月正成長。製造業六大行業全見紅，以「電子零組件業」年增14.18％最亮眼，傳產年增12.8％，「汽車零配件業」表現最好。 經濟部統計處副處長黃偉傑說，主因是5G、高效能運算及遠距商機應用需求暢旺，加上iPhone 12等品牌新機買氣熱，推升資訊電子工業生產。而國際原物料價漲，激化傳統產業接單轉強。

零售業11月營業額3524億元，年成長2.5％，創歷年同期新高。因著雙11電商檔期業績嚇嚇叫，「非店面零售業」比去年同月多出16.2％，往下分類的「電子購物及郵購業」做了283億，更是上揚2成，相對傳統「百貨公司」是小幅衰退0.4％。

黃偉傑解釋，主要是今年雙11加碼促銷，比去年還要好。而百貨業績減少，是因部分公司周年慶檔期比去年提早關係。另外，「汽機車零售業」受惠新式車款熱賣，汰舊換新補貼政策即將到期，也年增11.2％。

餐飲業11月營收644億，年增0.8％，連5個月成長，不過企業尾牙停辦潮藏隱憂。雖然經濟部長王美花日前表示，這反讓中小型餐飲業搶商機，但黃偉傑看法較審慎。

黃偉傑認為，雖然一般聚餐型的「餐館業」自7月後已轉正成長，但尾牙所在的宴會型餐廳，「外燴及團膳承包業」則都還沒有轉正。因此企業取消尾牙發餐券，是否轉到一般型餐廳消費，還要持續觀察，但12月份餐飲業營收確實看負成長1％到4％。

（中國時報 王玉樹）