盧明光接掌大同 五路轉型

大同新經營團隊23日正式亮相，新任董事長盧明光勾勒五大轉型方向，並發下豪語明年要讓股東拿到錢，五年內營業額要從200億到破千億元，還將發展電動車及油電混合車馬達及電力系統，要讓大同成為世界的大同，重新擦亮百年企業招牌。

林文淵22日「被請辭」後，大同23日董事會火速通過盧明光接任董座，及曾任鴻海機電整合組件產品事業群前總經理鍾依文出任總經理、富士康前總經理戴豐樹出任執行副總兼技術長，新團隊正式就位。

盧明光指出，他當初提出擔任大同董事長有兩個條件，一是全體董事要一致同意；二是未來董事間不要再有民事訴訟。林郭文艷及王光祥找他及鍾依文，是希望借助他們在電子及機械專業背景，讓大同重新發展。盧明光說，大同未來工作重點，首先是調整資產配置，降低銀行借款及負債比，改善財務結構；第二要開源節流且首重節流，加強公司各事業及子公司營運資金管理，降低營運成本，產生現金流。

盧明光勾勒大同轉型五大方向，一、原有事業優化，成本控制好、效率更好，產品獲利可以改善，目前三大事業群九大事業部，有些事業小賺小虧，還有10家轉投資公司，這些都要做優化。二、配合政府能源政策，擴大大同擅長的智慧電表等綠能、節能及跨足儲能；三、強化大同現有系統整合及系統解決方案，加強5G、IOT及智慧製造能力，把科技再度帶入大同；四、大同馬達事業部與大同大學、成大、台科大及工研院加強馬達及電力系統研發，未來將跨足電動車及油電混合車的馬達及動力系統設計，五、布建關鍵零組件事業。

盧明光指出，大同明年4月會對2021年計畫做出較完整規畫，明年6月重建經營目標及重塑大同形象。今年不一定會獲利，但目標是明年能讓股東拿到錢；其次，兩年內希望大同及子公司都能獲利；再來是三年內以併購或策略聯盟方式，擴大營運規模及跨足新事業；然後力拚五年內讓營業額從200億成長至千億規模；最後是進一步拓展國際市場，希望大同不再只是台灣的大同，要成為世界的大同。盧明光表示，大同已20年未發股利，希望未來能獲利，甚至每年都能發放股息給股東，且一年比一年好。

新人新政…員工震撼教育

大同新任董座盧明光上任首日雖向員工溫情喊話，表示「大同的人又回來大同，員工可以放心」，但起手式卻計劃資遣或優退員工，新總經理也打算將鴻海管理文化引進大同，新人新政的震撼教育，恐怕讓已「公務員化」的大同，未來遭逢更多挑戰及考驗。

有併購大王之稱的盧明光畢業於大同工學院電機系、1972年曾任大同採購組長一年，盧明光曾說，大同幫他攢下創業第一桶金，現在他任大同董事長，是大同人幫大同。

盧明光決定接大同董座，對於大同財務如數家珍，目前負債比55％；合併財報負債比高達75％～76％，盧明光向董事會要求先給120億，用來償還長期貸款，再向銀行貸較低利率的貸款，負債比可降至48％，合併負債比降至73％。

但盧明光上任記者會上直白說，大同目前員工人數太多，需要精簡，學習比較慢的人會以優於勞基法條件辦理退休、資遣或調動職務，將訓練較年輕的主管；而人事精簡多出的錢，會替有戰功或表現優異的員工加薪，並新增人資長，進行員工培訓、留任及退休規劃。為解決大同資金短絀及華映處分資產卡關問題，找來合作金庫商業銀行協理張淑梅出任財務長。

另新任總經理鍾依文、新任執行副總兼技術長戴豐樹都在鴻海集團20年，表明要將鴻海好的東西帶到大同，但不會「大同鴻海化」，而是將大同優化，將鴻海流程表單及激勵有戰功員工做法帶到大同。外界評價鍾依文在鴻海做法相對溫和，但對大同人來說卻是天翻地覆的大轉變。大同新鐵三角上任第一天，出手就快、狠、準，記者會後馬上邀處長級以上主管開主管會議，佈達新政，造成大同人人自危，恐引發一波離職或退休潮。一旦人才青黃不接，恐阻礙大同改革大業。