兵家必爭！護國神山赴美 爆這國也想移山

台積電赴美設廠一案，經濟部投審會22日召開審查會議核准通過，加上美國亞歷桑那州鳳凰城（Phoenix）先前也通過台機電在當地投資計畫，顯示台灣半導體的先進製程技術，在科技產業發展扮演重要角色。據日媒指出，日本政府仍沒放棄邀請台積電赴日設廠。

台積電今年5月宣布，有意在美國亞歷桑那州生產5奈米製程技術，將成為美國第一座先進製程的晶圓廠。依照台積電先前公布計畫顯示，台積電預計2021年至2028年投資120億美元（約3,420億元新台幣），最終在亞歷桑那州設立月產能2萬片的5奈米晶圓廠。

鳳凰城市議會則是在當地時間11月18日以9票贊成0票反對，無異議通過台積電開發協議。根據協議內容，台積電將在當地投資120億美元，興建5奈米晶圓廠，最快明年初動土興建，2024年進入量產。鳳凰城則將由市府資金提撥2.05億美元，用於改善道路及水源等基礎建設。

投審會昨日正式宣布，無異議通過允許台積電匯出35億美元，在美國設立百分之百控股公司TSMC ARIZONA CORPORATION，預計2024年上半年開始生產5奈米製程，這也是8年來最大對外投資案件。

據《日經新聞》報導，日本政府一直沒放棄挖角台積電赴日設廠，前美國外交官指出，必須拯救被北京當局主張有領土權的9段線內「寶藏」指的就是台積電。包括高通、NVIDIA等美國半導體公司，都是台積電的重要客戶。

事實上，《讀賣新聞》今年7月就曾透露，日本政府有意邀請台積電赴日設廠，台積電也在當時澄清，不排除各種可能性，但目前沒有相關計畫。

張忠謀在2年的台積電運動會上指出，台積電在平和時期作為全球供應鏈的一環就好，但在亂世之下，將成為兵家必爭之地。台積電在7奈米製程取得重大進展，甩開競爭對手三星電子，以台積電為首的晶圓代工市場市占率也高達6成。

據《金融時報》8月報導指出，半導體研究公司VLSI Research執行長Dan Hutcheson表示，台積電打造出的「矽盾」，讓台灣半導體技術成為對抗大陸的重要防衛工具，美國沒有失去台灣的本錢。

文章來源：日經新聞

（中時新聞網 呂承哲）

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