百年大同首位外部董事長林文淵22日拋出震撼彈表示，與三圓建設董事長王光祥及台商鄭文逸兩大股東經營理念不合「被請辭」，而結束50天大同董事長任期，大同總經理湯政仁、財務長陳明男也走人。在大股東支持下，大同23日董事會將推舉中美矽晶名譽董事長盧明光出任董事長。

盧明光畢業於大同大學電機系，一說是盧明光是大同校友會推薦，另一說是盧明光是林蔚山大學同學。盧明光出任大同董事長，已獲王光祥、鄭文逸及林郭文艷三方同意。

此外，林文淵推薦的大同董事郭添輝也同進退，競殿投資更替法人代表，改由盧明光以及曾是鴻海機電整合組件產品事業群總經理鍾依文為大同法人代表，外界並據此傳出鍾依文可能出任大同總經理。

對此，王光祥表示，「這是大家的意思」。不過大同非常需要儘快脫胎換骨，對於林文淵的請辭，「我非常感激他這段時間以來的付出，而且也完成了階段性的任務！」

據指出，林文淵14日與王光祥及鄭文逸會面，被告知將被解任法人代表後，逐一告知他推薦的董事及獨董，除郭添輝走人外，李勝琛、龔鍾嶸兩位獨董也曾向林文淵表達請辭之意，但考量大同董事會運作，林文淵勸說兩位獨董先留任至明年6月股東會，再做決定。

大同新經營團隊互信基礎薄弱，加上林文淵手中並未持有股權，「被請辭」似乎是意料中之事，只不過，林文淵只上任50天就下台，仍出市場意外。

據悉，大同召開股臨會前，就傳出林文淵作風強勢，除他推薦1席董事、2席獨董候選人之外，連大同總經理及財務長人選也由他主導，引發部分股東不滿，認為林文淵未持大同股票，卻鴨霸主導大同未來經營走向及人事。當時為取得大同經營權，王光祥還開記者會力挺林文淵，但終究不敵現實，林文淵被請辭大同董座。

林文淵22日召開記者會，細數他過去50天為大同所做的努力。林文淵表示，擔任大同董事長50天，是他在職場最短的工作，他寧可得罪人，也不做違法的事情，絕對不會背上官司。他會被換掉是與王光祥兩位大股東經營理念不合，「可能無法滿足他們的需求」，但沒有不愉快吵架。

林文淵指出，王光祥與他講好，只負責大同土地資產開發，不會干預大同經營。大同股臨會改選後召開首次董事會，王光祥表達要當大同副董事長，他非常歡迎，但一切要修公司章程再處理。林文淵強調，經營房地產與事業的思維不同，雙方未來很難在新事業合作。